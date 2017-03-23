﻿ Курсы валют: доллар и евро немного подешевели. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Курсы валют: доллар и евро немного подешевели

24.03.2017 13:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Доллар США и евро подешевели к белорусскому рублю по итогам торгов на БВФБ в пятницу, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов 24 марта Нацбанк установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,8808
  • Евро — 2,0268
  • 100 российских рублей — 3,2773

Таким образом, на пятничных торгах биржи доллар и евро незначительно подешевели (на 0,18% и 0,29% соответственно). Российский рубль немного подорожал — на 0,24%. В целом же к корзине валют 24 марта белорусский рубль не изменился.

В белорусских банках минимальный курс продажи доллара составляет 1,882, максимальный — 1,892. Стоимость евро для населения варьируется от 2,03 до 2,047, 100 российских рублей — от 3,278 до 3,35.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целом к корзине валют на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу рубль не изменился.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко пригласили в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика