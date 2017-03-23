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Курсы валют: доллар и евро немного подешевели
24.03.2017 13:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Доллар США и евро подешевели к белорусскому рублю по итогам торгов на БВФБ в пятницу, свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов 24 марта Нацбанк установил официальные курсы валют:
Таким образом, на пятничных торгах биржи доллар и евро незначительно подешевели (на 0,18% и 0,29% соответственно). Российский рубль немного подорожал — на 0,24%. В целом же к корзине валют 24 марта белорусский рубль не изменился.
В белорусских банках минимальный курс продажи доллара составляет 1,882, максимальный — 1,892. Стоимость евро для населения варьируется от 2,03 до 2,047, 100 российских рублей — от 3,278 до 3,35.
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В целом к корзине валют на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу рубль не изменился.
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