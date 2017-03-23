МИНСК, 24 мар — Sputnik. Доллар США и евро подешевели к белорусскому рублю по итогам торгов на БВФБ в пятницу, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов 24 марта Нацбанк установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,8808

Евро — 2,0268

100 российских рублей — 3,2773

Таким образом, на пятничных торгах биржи доллар и евро незначительно подешевели (на 0,18% и 0,29% соответственно). Российский рубль немного подорожал — на 0,24%. В целом же к корзине валют 24 марта белорусский рубль не изменился.

В белорусских банках минимальный курс продажи доллара составляет 1,882, максимальный — 1,892. Стоимость евро для населения варьируется от 2,03 до 2,047, 100 российских рублей — от 3,278 до 3,35.