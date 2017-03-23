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В Бресте активистка Наталья Папкова получила 7 суток за участие в "Марше нетунеядцев"
24.03.2017 14:42 — Новости Экономики | Tut.by
24 марта в суде Ленинского района города Бреста рассмотрели материалы дела об административном правонарушении в отношении Натальи Папковой за участие в несанкционированном мероприятии.
Активистку «Молодой Беларуси»
На женщину составили протокол за участие в «Марше нетунеядцев, который
Согласно протоколу, «Наталья Папкова с 12.00 до 13.00 <...> с использованием громкоговорителя участвовала в пикетировании на площади Ленина». Акция не была согласована с местными властями.
Наталья Папкова признала, что участвовала в пикете, высказывала свою гражданскую позицию, но подчеркнула, что не нарушала общественный порядок, Конституцию Беларуси, гражданские права других людей и не использовала нецензурную брань.
На суде выступили сотрудники милиции: участковый и оперуполномоченный. Последний производил на месте оперативную съемку на мобильный телефон. Оба подтвердили, что видели Наталью на месте проведения несанкционированной акции и отметили, что она по громкоговорителю высказывала критические замечания в адрес руководства страны.
Суд признал активистку виновной в участии в несанкционированном мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и назначил 7 суток ареста. При этом ей зачли в счет исполнения наказания двое суток, которые она провела в ИВС.
Наталью Папкову
Напомним, Брестский и Гродненский горисполкомы
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В суде активистка своей вины не признала.
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