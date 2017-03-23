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В Бресте активистка Наталья Папкова получила 7 суток за участие в "Марше нетунеядцев"

24.03.2017 14:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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24 марта в суде Ленинского района города Бреста рассмотрели материалы дела об административном правонарушении в отношении Натальи Папковой за участие в несанкционированном мероприятии.


Активистку «Молодой Беларуси» задержали 22 марта на железнодорожном вокзале. В тот день Наталья Папкова собиралась ехать в Минск, чтобы принять участие в акции ко Дню Воли, разрешение на проведение которой организаторы еще не получили.

На женщину составили протокол за участие в «Марше нетунеядцев, который прошел в Бресте 12 марта и доставили в изолятор временного содержания. 23 марта около 18.00 активистку доставили в суд, где она заявила ходатайство о предоставлении адвоката. Просьбу Натальи Папковой удовлетворили и назначили следующее заседание на 24 марта. До суда активистку освободили из-под стражи.

Согласно протоколу, «Наталья Папкова с 12.00 до 13.00 <...> с использованием громкоговорителя участвовала в пикетировании на площади Ленина». Акция не была согласована с местными властями.

Наталья Папкова признала, что участвовала в пикете, высказывала свою гражданскую позицию, но подчеркнула, что не нарушала общественный порядок, Конституцию Беларуси, гражданские права других людей и не использовала нецензурную брань.


На суде выступили сотрудники милиции: участковый и оперуполномоченный. Последний производил на месте оперативную съемку на мобильный телефон. Оба подтвердили, что видели Наталью на месте проведения несанкционированной акции и отметили, что она по громкоговорителю высказывала критические замечания в адрес руководства страны.

Суд признал активистку виновной в участии в несанкционированном мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и назначил 7 суток ареста. При этом ей зачли в счет исполнения наказания двое суток, которые она провела в ИВС.

Наталью Папкову ранее задерживали 3 марта после второго несанкционированного «Марша нетунеядцев», который прошел 26 февраля в Бресте. Выходные она провела в психиатрическом стационаре областного психоневрологического диспансера, а в понедельник, 6 марта, ее выпустили.

Напомним, Брестский и Гродненский горисполкомы разрешили провести акции в День Воли. Соответствующие разрешения получили заявители 21 марта. В Витебске, наоборот, запретили две акции. Гомельские власти разрешили встречу "нетунеядцев", но в другом месте. Согласование акции в Минске все еще под вопросом.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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