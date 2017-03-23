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План приватизация на 2017 год: продать то, что не продаются

24.03.2017 15:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Госкомимущество Беларуси объявило о проведении работ по продаже в 2017 году на аукционах и по конкурсу акции 38 ОАО. Во многих из них государство готово уступить инвестору весь свой пакет в обмен на небольшие инвестиции (до 2 млн долларов) и сохранение рабочих мест. Другое дело, что это старые знакомые предприятия, которые уже ранее выставлялись на продажу, но так и не приглянулись инвесторам.


По сравнению с 2014 годом количество предлагаемых к продаже предприятий по разным причинам сократилось более чем в 2 раза. И дело не в том, что государство успело продать свои госпакеты акций (например, в 2016 году государству не удалось реализовать ни одной значимой сделки). Проблема в том, что отраслевые министерства и концерны не спешат расставаться со своими предприятиями, вынашивают иные инвестиционные планы. А инвесторы не желают покупать госпредприятия с рядом обременений.

Среди 38 компаний, входящих в перечень-2017, так называемого «фамильного серебра» нет. В списке традиционно доминируют предприятия, подчиненные Минпрому, — 10 ОАО.

Власти готовы расстаться с ««Кораллом», «Лантаном», «Брестским электромеханическим заводом» и другими подобными компаниями, продав всю свою долю. На сайте Минпрома предприятий выставлено на продажу больше. Но, например, приватизация БАТЭ, минского «Горизонта» и «Гомсельмаша» обсуждается с китайской стороной в другом порядке.

Из других любопытных предложений стоит выделить следующие.

На конкурс могут быть выставлены 25%+ 1 акция лидской «Лакокраски». Потенциальному инвестору надо будет направить 24,5 млн евро на модернизацию и техническое перевооружение общества. «Обеспечение в течение 3 лет со дня заключения договора купли-продажи акций прибыльной работы общества и уровня среднемесячной заработной платы не ниже сложившейся по Гродненской области», — еще одно условие.

Государство также готово расстаться с 20% акций гомельской «Сейсмотехники», оставив у себя блокирующий пакет. Несколько лет назад владельцем 51% акций белорусского предприятия, ранее подконтрольного «Белоруснефти», стала компания Drlillmec, входящая в итальянский холдинг Trevi. «Сейсмотехника» занимается производством нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования. Инвестору следует не увольнять персонал, сохранить профиль производства, обеспечить загрузку производственных мощностей не менее 80% при односменном режиме работы общества, а также провести в течение пяти лет модернизацию основного малоэффективного металлообрабатывающего оборудования, срок эксплуатации которого превышает 10 лет.

«Беллесбумпром» выставил на продажу акции трех ОАО. По решению концерна, на продажу выставлены находящиеся в госсобственности 49,99% акций бумажной фабрики «Спартак» (государству принадлежит 99,99% акций), и весь госпакет акций предприятий «Борисовлес» (85,14%) и «Минскпроектмебель» (99,46%). В частности, по условиям продажи акций «Спартака», победитель конкурса обязан в течение 3 лет со дня заключения договора купли-продажи акций внести в уставный фонд компании средства в эквиваленте не менее 5 млн долларов на модернизацию.

Если инвестора заинтересует пакет акций какого-предприятия, то он должен написать заявление в Госкомимущество Беларуси. Комиссия рассмотрит заявление и подготовит предложения о целесообразности подготовки проекта решения президента о продаже.

 
 
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Госкомимущество Беларуси объявило о проведении работ по продаже в 2017 году на аукционах и по конкурсу акции 38 ОАО.

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