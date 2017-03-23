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Спецдокладчик ПАСЕ Ригони: Нам сказали, что задержания полностью соответствуют законодательству

24.03.2017 15:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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В ходе встреч с белорусскими официальными лицами поднимался вопрос о задержаниях в Беларуси, сказал в интервью БелаПАН 24 марта спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони.

«Мы, естественно, обозначили наше пристальное внимание относительно этих задержаний, тем более в преддверие завтрашней демонстрации. Нам сказали, что задержания являются чисто административными и полностью соответствуют действующему законодательству. Мы выразили свою надежду, что демонстрация пройдет самым мирным образом, без каких-либо инцидентов», — заявил Ригони.

На уточняющий вопрос, будут ли в докладе о ситуации в Беларуси, который он готовит, отражены массовые задержания белорусских граждан, в том числе после разрешенной властями акции 15 марта, спецдокладчик ответил: «Мы не располагаем такой информацией. Мы надеемся, что их не так много. Мы уверены, что это можно преодолеть, что можно будет свободно провести демонстрацию (25 марта. — БелаПАН.) в рамках тех правил, которые предусмотрены национальным законодательством».

Ригони считает справедливой возможность «выразить свое мнение за или против относительно каких-то законодательных постановлений и политических мнений».

По его словам, если бы Беларусь была членом Совета Европы, то организация могла бы «повлиять гораздо более действенно на события, связанные с соблюдением тех ценностей и стандартов, которые продвигает, то есть уважение к правам человека». «Однако, чтобы войти в состав Совета Европы, необходимо соблюдать определенные условия, — добавил Ригони. — Вот почему мы настаиваем на введении моратория на смертную казнь, потому что это — первое право. Дальше можно подумать о других правах, которые необходимо защищать. Но первое право, которое мы должны защищать, — это право на жизнь, потому что без жизни нет свободы выразить свое мнение».

Ригони опроверг информацию о том, что он якобы перенес отлет из Минска с 24-го на 25 марта, чтобы иметь возможность наблюдать за демонстрацией. «Я, честно говоря, даже не знал о том, что будет демонстрация, об этом я узнал, когда был здесь. Я улетаю 25 марта исключительно из-за того, что лечу в Санкт-Петербург, где будет проходить конференция парламентов СНГ, ОБСЕ и представителей Совета Европы. Планировалось, что я улечу из Минска 24 марта, но потом добавилась эта конференция и, чтобы не лететь сначала в Италию, а потом сразу же обратно лететь в Санкт-Петербург, я полечу туда из Минска», — сказал спецдокладчик ПАСЕ.

 
Теги: Минск
 
 
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