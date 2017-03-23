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Президент о бизнесе в Беларуси: у нас не кидают
24.03.2017 16:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. Условия для инвесторов в Беларуси – благоприятные, бизнесменов в республике не "кидают", заявил в пятницу во время посещения Гродненской области президент страны Александр Лукашенко.
© Sputnik/ Сяргей Лескець
Глава государства во время поездки на Гродненщину совершил визит на мясоперерабатывающее предприятие ИООО "Арвибелагро", которое было создано с привлечением средств инвесторов из Литвы.
"У нас не "кидают" бизнесменов, в Беларуси этого нет", – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.
Глава государства подчеркнул, что до региональных властей доводятся планы по привлечению инвестиций из-за рубежа, поэтому страна заинтересована в развитии предприятий с иностранным капиталом – такова политика Беларуси. "Вы здесь не как дома, вы здесь дома", – сказал Лукашенко.
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Глава государства заверил, что иностранные бизнесмены могут чувствовать себя в республике, как дома.
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