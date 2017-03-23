МИНСК, 24 мар – Sputnik. Условия для инвесторов в Беларуси – благоприятные, бизнесменов в республике не "кидают", заявил в пятницу во время посещения Гродненской области президент страны Александр Лукашенко.



© Sputnik/ Сяргей Лескець Лукашенко: страна у нас тихая и власть не худшая

Глава государства во время поездки на Гродненщину совершил визит на мясоперерабатывающее предприятие ИООО "Арвибелагро", которое было создано с привлечением средств инвесторов из Литвы.

"У нас не "кидают" бизнесменов, в Беларуси этого нет", – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что до региональных властей доводятся планы по привлечению инвестиций из-за рубежа, поэтому страна заинтересована в развитии предприятий с иностранным капиталом – такова политика Беларуси. "Вы здесь не как дома, вы здесь дома", – сказал Лукашенко.