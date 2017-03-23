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От трех до восьми суток ареста получили еще трое гомельских активистов

24.03.2017 17:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Железнодорожного района рассмотрел административные протоколы, составленные в отношении блогера Артема Шапорова и активиста ОГП Николая Пешко.

Их обвиняли в распространении информации о предстоящем в Гомеле «Марше нетунеядцев», что подпадает под статью 23.34 КоАП (Нарушение порядка проведения массового мероприятия).

Судья Ярослав Паренский наказал блогера за репост в Facebook сообщений о марше арестом на восемь суток.

— Моя вина в суде не была доказана, все мои ходатайства были отклонены. Суд вынес решение необоснованно, — прокомментировал приговор Артем Шапоров.

На семь суток ареста отправлен Николай Пешко — решение принял судья Алексей Хлыщенков за призывы и репосты информации в соцсетях о предстоящем марше. Пешко заявил в суде, что данное решение — репрессивное и люди имеют право на мирное собрание.

— Я не раб и не могу позволять, чтобы из моих друзей и родственников делали рабов, — подчеркнул активист ОГП.

Стало также известно, что 24 марта суд Советского района Гомеля арестовал на трое суток правозащитника, члена БХК Алеся Евсеенко. Утром он направлялся в суд над задержанными активистами и пропал. Позже оказалось, что его задержал ОМОН возле дома. Евсеенко инкриминировали мелкое хулиганство и неподчинение сотрудникам милиции.

 
Теги: Гомель
 
 
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Заседания состоялись в пятницу, 24 марта, в судах Железнодорожного и Советского районов областного центра.

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