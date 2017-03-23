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Власть разрешила митинг на День Воли. Только на Бангалор и на два часа раньше
24.03.2017 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
Мингорисполком дал ответ заявителям шествия на День Воли. Их заявка на сбор у Академии наук в 14.00 и шествие по проспекту Независимости не удовлетворена. Вместо этого оппозицию посылают митинговать в традиционное место для разрешенных акций — парк Дружбы народов на пл. Бангалор в 12.30. Об этом сообщил TUT.BY один из заявителей акции Алесь Маков по итогам сегодняшней встречи в Мингорисполкоме.
Другой член оргкомитета акции Денис Садовский подтвердил TUT.BY, что такое решение минских властей не меняет уже озвученные планы организаторов.
(Будет дополнено.)
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Мингорисполком дал ответ заявителям шествия на День Воли. Их заявка на сбор у Академии Наук в 14.00 и шествие по проспекту Независимости не удовлетворена.
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