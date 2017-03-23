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"Як Бог дасць". Некляев рассказал, будет ли присутствовать на Дне Воли

24.03.2017 20:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Экс-кандидат в президенты Владимир Некляев не прилетел в Минск 24 марта. Как было заявлено ранее, в этот день политик должен был вернуться из Варшавы, где в составе делегации из Беларуси встречался с депутатами Сейма.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вечерний рейс авиакомпании LOT Варшава — Минск 24 декабря встречали не только журналисты. В зале ожидания аэропорта дежурили сотрудники в штатском. В зоне таможенного контроля находился начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба с подчиненными.

Однако среди пассажиров заявленного рейса Владимира Некляева не было. Как рассказал политик журналисту TUT.BY по телефону, из Варшавы он не прилетел. А на вопрос, собирается ли участвовать в Дне Воли, ответил: «Як Бог дасць».

Чуть ранее рейсом «Белавиа» из столицы Польши прилетели депутат Анна Канопацкая и правозащитник Алесь Беляцкий.


По словам Беляцкого, польское правительство очень обеспокоено ситуацией в Беларуси, поскольку именно польская сторона отвечает за этот вектор в Европе. «Ситуацию с акциями протеста и задержаниями можно трактовать как дипломатическую ошибку и недоработку польской стороны», — замечает Беляцкий.

Депутат Анна Канопацкая сообщила, что собирается принять участие в завтрашней акции. Правда, где именно, еще не решила. Канопацкая обратила внимание на то, что в этот раз власть сама грубо нарушила законодательство о массовых мероприятиях.


Напомним, Мингорисполком дал ответ заявителям шествия на День Воли только вечером 24 марта. Их заявка на сбор у Академии наук в 14.00 и шествие по проспекту Независимости не удовлетворена. Вместо этого оппозицию посылают митинговать в традиционное место для разрешенных акций — парк Дружбы народов на пл. Бангалор с 12.00 до 13.30.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечерний рейс авиакомпании LOT Варшава - Минск 24 декабря встречали не только журналисты.

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