Как заявил мэр Минска Андрей Шорец в комментарии каналу ОНТ, любые массовые мероприятия 25 марта будут признаны незаконными.



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«Все заявки, которые были переданы в Мингорисполком на проведение каких-то мероприятий были рассмотрены. Две заявки были отозваны самими заявителями, четыре инициатора еще одной заявки отказались ранее. И сегодня последний человек, который заявлял о мероприятии, также письменно отозвал свою заявку. Поэтому любые мероприятия в Минске, которые могут произойти, будут признаны незаконными», - пояснил Андрей Шорец.

Кроме того, на ОНТ заявили, что заявители «уже нарушили закон, когда стали призывать граждан к участию в несанкционированной акции», не дождавшись решения городских властей.