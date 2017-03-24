В пятницу в суде Центрального района Минска начался уже не уголовный, а гражданский процесс в отношении Казбека Япринцева и Александра Арябяна, летом получивших по восемь лет с конфискацией . Признанный потерпевшим Юрий Савяк заявил исковые требования на 24 млн долларов.





В суде адвокаты Япринцева-младшего и Арабяна исковые требования не признали в полном объеме, как и адвокат третьей стороны, Владимира Япринцева. Как заявили защитники, именно переписанная в счет долга сына доля Япринцева-старшего в компании «Трайпл» (33,5%, которые сам Япринцев оценил в 100 млн долларов ), стала расчетом по обязательствам, о сути и сумме которых стороны долго спорили в уголовном процессе.

Сперва, в частности, речь шла о сумме в 33 млн долларов, перечисленных компаниям Казбека и Арабяна компанией «Ханлис» Юрия Савяка. Впрочем, и Владимир Япринцев, и основной владелец «Трайпла» Юрий Чиж, и оказавшаяся на скамье подсудимых молодежь, утверждали, что речь шла не о договоре поставки, а о займе, причем вовсе не у Савяка, а у двух российских авторитетных бизнесменов, главы федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и Иосифа Аксентьева (он же — Анзор Кикалишвили), которые, формально не являясь кредиторами, получили долю Япринцева в «Трайпле» в залог, до погашения долгов сына.

«Я понимал, что Савяк — технический партнер, это деньги Мамиашвили и Аксентьева, — рассказал на допросе в июле прошлого года Юрий Чиж . — Диалог был фактически не с Савяком, а между мной и Мамиашвили. В конце июля 2015 года ко мне обратился Япринцев-старший. Пошло давление. Я выехал в Москву, встретился с Мамиашвили и Аксентьевым — там я наконец услышал, что произошло на самом деле. Сумма долга была озвучена — около 32 млн долларов. 15 млн долларов было выдано Аксентьевым, остальное — Мамиашвили, и незначительная часть — Савяком». По его словам, с учетом возвращенных средств (адвокат Владимира Япринцева Сергей Буякевич назвал сумму в 6 млн долларов), а также псевдопрогонок реальный долг был не более 15−16 млн долларов.

В пятницу в суде допросили двух российских самбистов, друзей Владимира Япринцева, присутствовавших при возврате части долга (в сумке, наличными), а также при оформлении доли Япринцева на Мамиашвили и Аксентьева.

Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по самбо Сергей Терновых рассказал, как дважды передавал весной 2015 года по 500 тысяч долларов Мамиашвили по просьбе Владимира Япринцева.

Титулованный борец Сергей Китаев сообщил, что передавал наличными Мамиашвили 300 тысяч долларов. На вопрос судьи о том, какую роль при этом играл Савяк, отметил: «Он был на подхвате у Мамиашвили. Через Савяка перегоняли деньги».

Объясняя, почему в Минске так и не появились новые акционеры «Трайпла», Китаев пояснил: «Мамиашвили и Анзор друг к другу в претензии. А Савяк — никто, через него перегонялись деньги. Вся Москва знает про эту ситуацию».

Рассмотрение дела продолжается. В ближайшие дни также должен начаться аналогичный процесс по иску второго потерпевшего, Андрея Рабцевича. В уголовном процессе ему в иске на 7,915 млн долларов суд отказал.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Криминальной полиции Латвии расследует уголовное дело в отношении нескольких граждан Беларуси, среди которых — Владимир и Казбек Япринцевы, а также другие лица, проходившие в недавнем процессе в Минске. Эту информацию TUT.BY подтвердили в Криминальной полиции.

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