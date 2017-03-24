В ночь на 25 марта в Бресте задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса поэт Владимир Некляев. Об этом он успел сообщить БелаПАН по телефону. С 3.30 Некляев стал недоступен.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Политик возвращался поездом из Варшавы в Минск. Он участвовал в дискуссии по ситуации в Беларуси в польском сейме.

Ожидалось, что Некляев прибудет вечером в белорусскую столицу самолетом. Но вечерний рейс из столицы Польши встречали не только журналисты TUT.BY, но и многочисленные сотрудники в штатском и начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба с подчиненными. Однако среди пассажиров заявленного рейса Владимира Некляева не было. Как рассказал политик нашему порталу по телефону, из Варшавы он не прилетел. А на вопрос, собирается ли участвовать в Дне Воли, ответил: «Як Бог дасць».

24 марта суд Ленинского района Минска должен был рассмотреть административное дело Некляева по факту его участия в несанкционированном «Марше нетунеядцев» 17 февраля. Сам он планировал прийти 25 марта на акцию по случаю Дня Воли.

22 марта в интервью Naviny.by Некляев заявил по поводу своего возможного задержания: «Могут, конечно, „нейтрализовать“. Но прятаться от этого (как многие советуют), бегать по лесам партизанским никто не станет. И не только потому, что при ежедневном, круглосуточном надзоре товарищей в штатском это бессмысленно. И даже не потому, что делать это не позволяет чувство собственного достоинства. Просто в случае „нейтрализации“ лидерство и ответственность за проведение Дня Воли возьмут на себя другие. Они знают, что им делать, как действовать…»