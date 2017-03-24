﻿ В Бресте ночью задержали политика Владимира Некляева. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Бресте ночью задержали политика Владимира Некляева

25.03.2017 06:44 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь на 25 марта в Бресте задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса поэт Владимир Некляев. Об этом он успел сообщить БелаПАН по телефону. С 3.30 Некляев стал недоступен.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Политик возвращался поездом из Варшавы в Минск. Он участвовал в дискуссии по ситуации в Беларуси в польском сейме.

Ожидалось, что Некляев прибудет вечером в белорусскую столицу самолетом. Но вечерний рейс из столицы Польши встречали не только журналисты TUT.BY, но и многочисленные сотрудники в штатском и начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба с подчиненными. Однако среди пассажиров заявленного рейса Владимира Некляева не было. Как рассказал политик нашему порталу по телефону, из Варшавы он не прилетел. А на вопрос, собирается ли участвовать в Дне Воли, ответил: «Як Бог дасць».

24 марта суд Ленинского района Минска должен был рассмотреть административное дело Некляева по факту его участия в несанкционированном «Марше нетунеядцев» 17 февраля. Сам он планировал прийти 25 марта на акцию по случаю Дня Воли.

22 марта в интервью Naviny.by Некляев заявил по поводу своего возможного задержания: «Могут, конечно, „нейтрализовать“. Но прятаться от этого (как многие советуют), бегать по лесам партизанским никто не станет. И не только потому, что при ежедневном, круглосуточном надзоре товарищей в штатском это бессмысленно. И даже не потому, что делать это не позволяет чувство собственного достоинства. Просто в случае „нейтрализации“ лидерство и ответственность за проведение Дня Воли возьмут на себя другие. Они знают, что им делать, как действовать…»

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 3.30 25 марта Некляев стал недоступен.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Мамиашвили и Анзор друг к другу в претензии". По делу Япринцева допросили именитых борцов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика