Сегодня, 25 марта, в Беларуси отмечают День Воли. 99 лет назад была провозглашена Белорусская народная республика. Праздник не отмечается на официальном уровне. Оппозиция планирует акции протеста, разрешения на шествие в Минске городские власти не дали.

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Идея БНР впервые была высказана на Всебелорусском съезде в декабре 1917 года и получила дальнейшее развитие после его разгона 18 декабря. С усилением тенденций к независимости после подписания Брестского мира 1918 года Исполком Рады Всебелорусского съезда 9 марта 1918 года принял Вторую Уставную грамоту к народам Беларуси, которой страна провозглашалась Белорусской Народной Республикой. 25 марта 1918 года была принята Третья Уставная грамота, согласно которой Беларусь была провозглашена независимым и свободным государством. Ее государственными символами стали бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня».

Однако в результате сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны, и в декабре 1918 года правительство БНР покинуло Минск.

Этот день традиционно отмечается акциями белорусской оппозиции.



Фото: Вадим Рымаков

Заявителями акции в Минске в этом году стали представители движение солидарности «Разам», БХД, БНФ, движения «За Свободу» и ОГП. Оппозиция подала сначала одну, а затем вторую заявку на шествие от Академии наук по проспекту Независимости к центру города. Первую заявку отклонили. На вторую — ответ был дан только 24 марта, а до этого Мингорисполком дважды отменял встречу с заявителями. Организаторам предложили собраться в парке Дружбы народов в 12.00 вместо 14.00 и лишь провести там митинг.

Однако оппозицию такое предложение не устроило . К этому времени все пять заявителей акции отозвали свои подписи под заявкой, протестуя против незаконной просрочки с ответом со стороны Мингорисполкома (ответ по правилам нужно было дать за пять дней до акции). Один из заявителей Денис Садовский сказал TUT.BY, что планы организаторов не меняются, а за одну ночь невозможно предупредить участников акции о новом месте встрече. Мэр Минска Андрей Шорец вечером 24 марта заявил, что все акции 25 марта будут незаконными .

В Бресте местные чиновники разрешили акцию. В этот же день местные власти приглашают горожан на встречу с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. В Гродно пройдет пикет без шествия. В Гомеле городские власти позволили активистам собраться у дворца культуры «Випра», но заявителей такой вариант не устроил. В Витебске запретили две акции на День Воли">Витебске провести акцию не разрешили вообще.

За последние недели по стране прошла серия арестов активистов и политиков. Часть из них получили «сутки» за участие в маршах «нетунеядцев» в Минске и регионах, часть — были наказаны по обвинению в мелком хулиганстве или призывах в соцсетях выходить на несанкционированные акции, другие были задержаны в рамках открытого КГБ уголовного дела о подготовке массовых беспорядков.

В итоге не на свободе оказались почти все лидеры оппозиции: Анатолий Лебедько и его зам Николай Козлов, Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский, Павел Северинец, Дмитрий Дашкевич, Вячеслав Сивчик и другие. Бывший замглавы Руха «За свободу» Алесь Логвинец получил сотрясение мозга и перелом носа при задержании, теперь он находится в больнице. Владимира Некляева задержали ночью 25 марта: «В случае „нейтрализации“ лидерство и ответственность за проведение Дня Воли возьмут на себя другие. Они знают, что им делать, как действовать…» — заявлял он накануне. Где находится Николай Статкевич, пока неизвестно.

TUT.BY будет вести прямые трансляции с возможных акций протеста в Минске и регионах.