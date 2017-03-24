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Сегодня в Беларуси отмечают День Воли
25.03.2017 07:00 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня, 25 марта, в Беларуси отмечают День Воли. 99 лет назад была провозглашена Белорусская народная республика. Праздник не отмечается на официальном уровне. Оппозиция планирует акции протеста, разрешения на шествие в Минске городские власти не дали.
Идея БНР впервые была высказана на Всебелорусском съезде в декабре 1917 года и получила дальнейшее развитие после его разгона 18 декабря. С усилением тенденций к независимости после подписания Брестского мира 1918 года Исполком Рады Всебелорусского съезда 9 марта 1918 года принял Вторую Уставную грамоту к народам Беларуси, которой страна провозглашалась Белорусской Народной Республикой. 25 марта 1918 года была принята Третья Уставная грамота, согласно которой Беларусь была провозглашена независимым и свободным государством. Ее государственными символами стали бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня».
Однако в результате сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны, и в декабре 1918 года правительство БНР покинуло Минск.
Этот день традиционно отмечается акциями белорусской оппозиции.
Заявителями акции в Минске в этом году стали представители движение солидарности «Разам», БХД, БНФ, движения «За Свободу» и ОГП. Оппозиция подала сначала одну, а затем вторую заявку на шествие от Академии наук по проспекту Независимости к центру города. Первую заявку отклонили. На вторую — ответ был дан только 24 марта, а до этого Мингорисполком дважды
Однако оппозицию
В Бресте местные чиновники
За последние недели по стране прошла серия арестов активистов и политиков. Часть из них получили «сутки» за участие в маршах «нетунеядцев» в Минске и регионах, часть — были наказаны по обвинению в мелком хулиганстве или призывах в соцсетях выходить на несанкционированные акции, другие были задержаны в рамках открытого КГБ
В итоге не на свободе оказались почти все лидеры оппозиции: Анатолий Лебедько и его зам Николай Козлов, Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский, Павел Северинец, Дмитрий Дашкевич, Вячеслав Сивчик и другие. Бывший замглавы Руха «За свободу» Алесь Логвинец
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99 лет назад была провозглашена Белорусская народная республика. Оппозиция планирует акции протеста, разрешения на шествие в Минске городские власти не дали.
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