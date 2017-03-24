На сегодняшней акции протеста в Минске, которая началась и закончилась массовыми задержаниями, не были никого из самых известных оппозиционных лидеров. Часть из них отбывают «сутки», некоторые отправились в регионы, кто-то вообще исчез. TUT.BY вспомнил, где были оппозиционный политики в день жесткого разгона митинга на День Воли.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Николай Статкевич первым из оппозиционных лидеров заявил, что белорусы выйдут на улицы в День Воли, если правительство не отменит декрет № 3. Произошло это на « Марше рассерженных белорусов » 17 февраля, после которого, кстати, задержаний не было.

Как минимум за день до Дня Воли Николай Статкевич «исчез с радаров», журналисты не могли с ним связаться. Соратник Статкевича и член совета Белорусского национального конгресса Владимир Некляев заявил , что он выключил все средства связи, чтобы скрыть, где находится. Однако на акции протеста в День Воли Статкевич так и не появился. Его телефоны не отвечают.

Владимир Некляев, который вместе со Статевичем собрал людей на марш 17 февраля, накануне Дня Воли отправился в Польшу участвовать в дискуссии по ситуации в Беларуси. Он должен был прилететь 24 марта, но в самолете из Варшавы, который в аэропорту встречали люди в штатском, его не было . Некляев пытался вернуться в Беларусь ночным поездом, но его задержали в Бресте .

Бывшего зампредседателя движения «За свабоду!» Алеся Логвинца жестко задержали люди в штатском 23 марта. По словам сына Антона, политика избили, хотя он не оказывал сопротивления. В тот же день Логвинца отвезли в суд, составив протокол за мелкое хулиганство. Однако судебный процесс был отложен, поскольку политика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом носа.

За день до этого сотрудниками в штатском был задержан и лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич. Его жена Наста Дашкевича сообщила, что сначала Дмитрий находился в СИЗО КГБ, после был переведен в СИЗО на Володарского. Дашкевич проходит среди задержанных по делу об организации массовых беспорядков .

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, напомним, был задержан в Орше после «Марша нетунеядцев» 12 марта. На следующий день над ним прошел суд . Северинцу дали 15 суток за за организацию несанкционированного массового мероприятия.

Лидер движения «За Свабоду» Юрий Губаревич, лидер ОГП Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский также отбывают административный арест. Им дали по 15 суток по обвинению в организации «Марша нетунеядцев» в Молодечно 10 марта. Они должны выйти на свободу сегодня.

Представители «Говори правду» 25 марта разъехались на санкционированные властями митинги в регионы. Лидер кампании Андрей Дмитриев Гродно прошла разрешенная властями акция на День Воли">выступил в Гродно. Экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич поехала в Брест , как и лидер движения «За свабоду!» Александр Милинкевич.

Лидеры БНФ Алексей Янукевич и Григорий Костусев на акции в честь Дня Воли замечены не были. Сведений об их задержании не поступало.

Напомним, представители БНФ входили в оргкомитет празднования Дня Воли-2017, который подал заявку в Мингорисполком на проведение шествия. В пятницу столичные власти предложили свой формат проведения Дня Воли, с которым оргкомитет не согласился и отозвал заявку.

По сведениям правозащитников , во время сегодняшней жесткой зачистки был задержан один из заявителей Дня Воли, активист БХД Денис Садовский.