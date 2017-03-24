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День Воли без лидеров. Где были оппозиционные политики в день жесткой зачистки в Минске

25.03.2017 17:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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На сегодняшней акции протеста в Минске, которая началась и закончилась массовыми задержаниями, не были никого из самых известных оппозиционных лидеров. Часть из них отбывают «сутки», некоторые отправились в регионы, кто-то вообще исчез. TUT.BY вспомнил, где были оппозиционный политики в день жесткого разгона митинга на День Воли.


Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Николай Статкевич первым из оппозиционных лидеров заявил, что белорусы выйдут на улицы в День Воли, если правительство не отменит декрет № 3. Произошло это на «Марше рассерженных белорусов» 17 февраля, после которого, кстати, задержаний не было.

Как минимум за день до Дня Воли Николай Статкевич «исчез с радаров», журналисты не могли с ним связаться. Соратник Статкевича и член совета Белорусского национального конгресса Владимир Некляев заявил, что он выключил все средства связи, чтобы скрыть, где находится. Однако на акции протеста в День Воли Статкевич так и не появился. Его телефоны не отвечают.

Владимир Некляев, который вместе со Статевичем собрал людей на марш 17 февраля, накануне Дня Воли отправился в Польшу участвовать в дискуссии по ситуации в Беларуси. Он должен был прилететь 24 марта, но в самолете из Варшавы, который в аэропорту встречали люди в штатском, его не было. Некляев пытался вернуться в Беларусь ночным поездом, но его задержали в Бресте.

Бывшего зампредседателя движения «За свабоду!» Алеся Логвинца жестко задержали люди в штатском 23 марта. По словам сына Антона, политика избили, хотя он не оказывал сопротивления. В тот же день Логвинца отвезли в суд, составив протокол за мелкое хулиганство. Однако судебный процесс был отложен, поскольку политика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом носа.

За день до этого сотрудниками в штатском был задержан и лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич. Его жена Наста Дашкевича сообщила, что сначала Дмитрий находился в СИЗО КГБ, после был переведен в СИЗО на Володарского. Дашкевич проходит среди задержанных по делу об организации массовых беспорядков.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, напомним, был задержан в Орше после «Марша нетунеядцев» 12 марта. На следующий день над ним прошел суд. Северинцу дали 15 суток за за организацию несанкционированного массового мероприятия.

Лидер движения «За Свабоду» Юрий Губаревич, лидер ОГП Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский также отбывают административный арест. Им дали по 15 суток по обвинению в организации «Марша нетунеядцев» в Молодечно 10 марта. Они должны выйти на свободу сегодня.

Представители «Говори правду» 25 марта разъехались на санкционированные властями митинги в регионы. Лидер кампании Андрей Дмитриев Гродно прошла разрешенная властями акция на День Воли">выступил в Гродно. Экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич поехала в Брест, как и лидер движения «За свабоду!» Александр Милинкевич.

Лидеры БНФ Алексей Янукевич и Григорий Костусев на акции в честь Дня Воли замечены не были. Сведений об их задержании не поступало.

Напомним, представители БНФ входили в оргкомитет празднования Дня Воли-2017, который подал заявку в Мингорисполком на проведение шествия. В пятницу столичные власти предложили свой формат проведения Дня Воли, с которым оргкомитет не согласился и отозвал заявку.

По сведениям правозащитников, во время сегодняшней жесткой зачистки был задержан один из заявителей Дня Воли, активист БХД Денис Садовский.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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На сегодняшней акции протеста в Минске, которая началась и закончилась массовыми задержаниями, не были никого из самых известных оппозиционных лидеров. Часть из...

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