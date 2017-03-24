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День Воли без лидеров. Где были оппозиционные политики в день жесткой зачистки в Минске
25.03.2017 17:12 — Новости Экономики | Tut.by
На сегодняшней акции протеста в Минске, которая
Николай Статкевич первым из оппозиционных лидеров заявил, что белорусы выйдут на улицы в День Воли, если правительство не отменит декрет № 3. Произошло это на «
Как минимум за день до Дня Воли Николай Статкевич «исчез с радаров», журналисты не могли с ним связаться. Соратник Статкевича и член совета Белорусского национального конгресса Владимир Некляев
Владимир Некляев, который вместе со Статевичем собрал людей на марш 17 февраля, накануне Дня Воли отправился в Польшу участвовать в дискуссии по ситуации в Беларуси. Он должен был прилететь 24 марта, но в самолете из Варшавы, который в аэропорту встречали люди в штатском,
Бывшего зампредседателя движения «За свабоду!» Алеся Логвинца
За день до этого сотрудниками в штатском
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, напомним, был задержан в Орше после «Марша нетунеядцев» 12 марта. На следующий день над ним
Лидер движения «За Свабоду» Юрий Губаревич, лидер ОГП Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский также отбывают административный арест. Им
Представители «Говори правду» 25 марта разъехались на санкционированные властями митинги в регионы. Лидер кампании Андрей Дмитриев Гродно прошла разрешенная властями акция на День Воли">выступил в Гродно. Экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич
Лидеры БНФ Алексей Янукевич и Григорий Костусев на акции в честь Дня Воли замечены не были. Сведений об их задержании не поступало.
Напомним, представители БНФ входили в оргкомитет празднования Дня Воли-2017, который
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На сегодняшней акции протеста в Минске, которая началась и закончилась массовыми задержаниями, не были никого из самых известных оппозиционных лидеров. Часть из...
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