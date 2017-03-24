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Без комментариев. Как "паковали" людей на День Воли в центре Минска

25.03.2017 18:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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День Воли в этом году запомнится многочисленными задержаниями. В несанкционированной акции приняли участие несколько тысяч человек, более сотни были задержаны. Фотокорреспонденты TUT.BY Александр Васюкович и Дмитрий Брушко показывают, как прошла акция в центре Минска.


ОМОН перекрыл проспект Независимости. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сотрудник ОМОНа задерживает участника несанкционированной акции. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Люди переходят проспект Независимости. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сотрудники ОМОНа задерживают активистку из Гомеля с бело-красным-белым флагом. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Сотрудник ОМОНа с оружием в руках. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Участник акции говорит что-то сотрудникам ОМОНа. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Задержание участника акции. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

ОМОН задерживает активистку Нину Багинскую. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сотрудники ОМОНа. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Перестроение сотрудников ОМОНа возле ЦУМа. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Задержание участника акции. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сотрудник ОМОНа помогает встать женщине, которую толкнули. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Задержанных ведут в автозак. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

ОМОН задерживает одного из участников акции. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сотрудники ОМОНа заводят женщину в автозак. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Один из участников акции с плакатом. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Фотокорреспонденты TUT.BY Александр Васюкович и Дмитрий Брушко показали, как прошла акция в центре Минска.

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