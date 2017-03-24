День Воли в этом году запомнится многочисленными задержаниями. В несанкционированной акции приняли участие несколько тысяч человек, более сотни были задержаны. Фотокорреспонденты TUT.BY Александр Васюкович и Дмитрий Брушко показывают, как прошла акция в центре Минска.



ОМОН перекрыл проспект Независимости. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



Сотрудник ОМОНа задерживает участника несанкционированной акции. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY



Люди переходят проспект Независимости. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



Сотрудники ОМОНа задерживают активистку из Гомеля с бело-красным-белым флагом. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY



Сотрудник ОМОНа с оружием в руках. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



Участник акции говорит что-то сотрудникам ОМОНа. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



Задержание участника акции. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



ОМОН задерживает активистку Нину Багинскую. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



Сотрудники ОМОНа. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY



Перестроение сотрудников ОМОНа возле ЦУМа. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY



Задержание участника акции. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



Сотрудник ОМОНа помогает встать женщине, которую толкнули. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY



Задержанных ведут в автозак. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



ОМОН задерживает одного из участников акции. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



Сотрудники ОМОНа заводят женщину в автозак. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY



Один из участников акции с плакатом. Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY