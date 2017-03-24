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Без комментариев. Как "паковали" людей на День Воли в центре Минска
25.03.2017 18:12 — Новости Экономики | Tut.by
День Воли в этом году запомнится многочисленными задержаниями. В несанкционированной акции приняли участие несколько тысяч человек, более сотни были задержаны. Фотокорреспонденты TUT.BY Александр Васюкович и Дмитрий Брушко показывают, как прошла акция в центре Минска.
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Фотокорреспонденты TUT.BY Александр Васюкович и Дмитрий Брушко показали, как прошла акция в центре Минска.
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