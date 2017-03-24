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Лукашенко посетит 29-31 марта Туркменистан с официальным визитом

25.03.2017 19:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на следующей неделе отправится в Туркменистан. Информация о подготовке визита прозвучала на состоявшемся в Ашхабаде заседании Кабинета Министров, сообщает Turkmenportal.

Визит запланирован на 29-31 марта.

Он приурочен к открытию 31 марта Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Соглашение о строительстве в Туркменистане «под ключ» горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений было одобрено по итогам визита президента Александра Лукашенко в Ашхабад в 2009 году. В начале 2010 года между госконцерном «Туркменхимия» и ОАО «Белгорхимпром» был подписан контракт на строительство «под ключ» ГОКа мощностью 1,4 млн тонн хлорида калия в год, в том числе 0,6 млн тонн гранулированного и 0,8 млн тонн мелкозернистого. Стоимость комбината — 1 млрд долларов. Согласно первоначальным договоренностям, комбинат должен был быть сдан в 2015 году, но потом сроки были перенесены.

 
 
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Визит приурочен к открытию 31 марта Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

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