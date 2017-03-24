Оппозиционный политик Владимир Некляев госпитализирован в больницу скорой помощи в Бресте. Он находится в неврологическом отделении.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В самой больнице получить сведения о состоянии Некляева не удалось.

Напомним, Владимир Некляев, который вместе со Статкевичем собрал людей на марш 17 февраля, накануне Дня Воли отправился в Польшу участвовать в дискуссии по ситуации в Беларуси. Он должен был прилететь 24 марта, но в самолете из Варшавы, который в аэропорту встречали люди в штатском, его не было . Некляев пытался вернуться в Беларусь ночным поездом, но его Минск">задержали в Бресте.

После его родным сообщили, что его переводят в Минск.