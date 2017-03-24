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Владимир Некляев находится в больнице
25.03.2017 19:33 — Новости Экономики | Tut.by
Оппозиционный политик Владимир Некляев госпитализирован в больницу скорой помощи в Бресте. Он находится в неврологическом отделении.
В самой больнице получить сведения о состоянии Некляева не удалось.
Напомним, Владимир Некляев, который вместе со Статкевичем собрал людей на марш 17 февраля, накануне Дня Воли отправился в Польшу участвовать в дискуссии по ситуации в Беларуси. Он должен был прилететь 24 марта, но в самолете из Варшавы, который в аэропорту встречали люди в штатском,
После его родным сообщили, что его переводят в Минск.
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Оппозиционный политик Владмир Некляев госпитализирован в больницу скорой помощи в Бресте. Он находится в неврологическом отделении.
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