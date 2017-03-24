Действия властей в Минске 25 марта потрясали не только крайней жестокостью , но полной, на первый взгляд, абсурдностью. Реакция была «заточена» под предотвращение Майдана, революции, свержения власти.



Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио «Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать

Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио «Свобода»

Ничем подобным не был ни один из предыдущих протестов последних месяцев ни в Минске, ни в других городах страны. Настроя учинить нечто подобное 25 марта не было ни у потенциальных организаторов, ни у потенциальных участников. В отличие от 2006 и 2010 годов не звучало, что «все решится 25 марта». Но у власти была своя логика.

С сентября 2015 года, после освобождения Николая Статкевича, сотни людей много раз участвовали в демонстрациях в Минске, в том числе и неразрешенных. Численность участников тех акций была сравнительно небольшой.

Но потом сошлось сразу много вещей: и затяжной, уже двухлетний экономический спад, и повышение пенсионного возраста, и тарифы ЖКХ, и самый «ценный» подарок от власти доброму народу — декрет № 3. Ну и на это наложился и опыт пусть и куцей, но все же «вольницы» полутора лет — не бьют, не сажают вроде. На самом деле это увидело, услышало значительно больше людей, чем представлялось и власти, и оппозиции, и публике.

Это и дало неожиданный эффект. У власти не было оснований опасаться ожидаемых, очевидных последствий акций протеста по всей стране — они не были столь уж многочисленны, манифестанты демонстрировали сильное раздражение и возмущение, но никакой агрессии, акции не становились многодневными стационарными, силовые структуры не проявляли никаких колебаний.

Все это не давало оснований предполагать, что протест приобретет другое качество, по крайней мере в ближайшем будущем.

Но власть смотрела в далекое будущее, в неизвестность. Сейчас сочетание различных факторов, в том числе и послабления, породило такой протест, а какой породит через месяц, полгода, год? К тому же рисовались в уме, видимо, всякие картинки вроде киевского Майдана, каирской площади Тахрир и иных горячих мест на карте мира.

Поэтому даже если власти рассудком и осознавали, что в Беларуси ситуация не та, душа, натура подсказывала, что связка «либерализация — протесты» должна быть разорвана немедленно и демонстративно жестко. И неважно, какой силы и характера протесты либерализация породила сейчас.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Этой же логикой власти руководствовались и в 2010 году, и не 19 декабря, когда на площадь вышли десятки тысяч человек, а 20 декабря, когда стало ясно, что Майдана в Минске не будет. Не было смысла его предотвращать, но был смысл отомстить за «муки», которые власть претерпела в недолгий период «оттепели», отбить охоту протестовать надолго. Как объяснял Ленин свои зверские расстрельные приказы, «подавить сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».

Для того, чтобы на десятилетия, надо быть людоедом ленинского масштаба.

Если масштаб сильно поскромнее, то как с неумолимостью периоды оттепелей сменяются политическими заморозками, так происходит и обратное — после декабря 2010 года наступает август 2015 года.

На сей раз это может произойти быстрее. Нынешние протесты породила как минимум не только политическая либерализация. В регионах во время протестов требовали не свободы, а зарплат и работы. Свободу можно не давать, особенно если не сильно просят, с зарплатами и работой сложнее.

Причем после 25 марта, весьма вероятно, станет сложнее, чем до. Введет ли теперь Запад снова санкции относительно Минска — это неизвестно. По тем настроениям, которые господствуют в коридорах власти в европейских столицах, — скорее нет, чем да. Но «пряников» в виде кредитов, преференций, сотрудничества не будет. Картинка, как в европейской столице силы правопорядка хватают сотни людей, причем людей, которые ничего не крушат и не захватывают, — это очень некрасивая, невкусная картинка для Европы. Может, не настолько, чтобы использовать «кнут», но выдавать «пряники» в такой ситуации слишком противно.

Думаю, что, наблюдая за происходящим в Минске, в Кремле 25 марта коньячку на радостях хряпнули. И не потому, как полагают многие, что белорусские протесты — результат российской многоходовой комбинации. Просто если твой враг или даже «закоренелый друг» (как недавно Лукашенко назвал Медведева) делает большую глупость, главное — ему в этом не мешать. Ему и не мешали.

Ловушка еще не захлопнулась, возможно, рассудок все же превозможет натуру, и полное возвращение в декабрь 2010 года не произойдет. Ситуация пока еще обратима.

Об этом свидетельствует, в частности, освобождение многих задержанных в Минске 25 марта. Хотя незакрытое уголовное дело против «боевиков», репрессии против правозащитников и сборщиков помощи для жертв репрессий не позволяют сказать, что опыт 2010 года чему-то научил белорусскую власть.

Протесты февраля-марта показали, что в белорусском обществе накопился весьма значительный потенциал недовольства, злости и обид, особенно протесты в регионах показали, что он не ограничивается «креативным классом», теми, кому порядки в Беларуси не нравились и раньше. Действия власти последних недель загоняют этот потенциал под спуд ради внешнего спокойствия. Но он от этого не растворится. Сжатая пружина порой разжимается неожиданным образом и в неожиданное время.

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