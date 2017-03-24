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Жену Статкевича выпустили из РУВД. Где муж, она не знает

25.03.2017 19:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Жену политика Николая Статкевича Марину Адамович около 19.00 выпустили из Фрунзенского РУВД после пятичасового задержания. Где ее супруг, Адамович не знает, связи с ним не было два дня.


— Пра Міколу я не ведаю нічога. Увогуле. Ужо два дні. З усіх сігналаў, якія ён павінен быў мне падаць, ён падаў толькі першы. Спадзяюся, што гэта з-за блакіроўкі ўсіх маіх кантактаў.

Накануне Марине Адамович отключили телефон, а через перехваченный доступ к номеру взломали ее аккаунты в социальных сетях, где публиковали ложные заявления об отмене акции 25 марта.

— Я зараз не ведаю нават, куды мне бегчы яго шукаць. Трэба з адвакатамі звязацца.

Напомним, Николай Статкевич планировал возглавить сегодняшнюю акцию протеста. Журналисты так и не увидели его в городе. Акция завершилась сотнями брутальных задержаний по всему центру столицы.

 
 
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- Пра Міколу я не ведаю нічога. Увогуле. Ужо два дні. З усіх сігналаў, якія ён павінен быў мне падаць, ён падаў толькі першы.

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