Беспрецедентными брутальными задержаниями накануне и во время «отметила» Беларусь очередную годовщину Дня Воли. В субботу в Минске запрещенная властями акция, в которой приняли участие несколько тысяч человек, прошла без лидеров оппозиции и по странному маршруту. Аэросъемка позволяет рассмотреть в масштабе события в центре города и впечатлиться деталями.

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