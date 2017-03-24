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Силовой разгон в Минске с высоты. Детали завораживают

25.03.2017 20:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беспрецедентными брутальными задержаниями накануне и во время «отметила» Беларусь очередную годовщину Дня Воли. В субботу в Минске запрещенная властями акция, в которой приняли участие несколько тысяч человек, прошла без лидеров оппозиции и по странному маршруту. Аэросъемка позволяет рассмотреть в масштабе события в центре города и впечатлиться деталями.

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Теги: Минск
 
 
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Беспрецедентными брутальными задержаниями накануне и во время "отметила" Беларусь очередную годовщину Дня Воли. В субботу в Минске запрещенная властями акция, в...

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