Заснятый утром на видео синий микроавтобус с подозрительными бутылками в районе станции метро «Академия наук» вечером стал «героем» новостей СТВ.



Скриншот видео

В сюжете рассказали про «немногочисленных и к ним примкнувшим», которые в День Воли «попытались собраться на Академии наук, чтобы устроить привычную провокацию и нарваться», процитировали с форумов высказывание о том, что «Статкевич наверное дома под веник забился и дрожит», и отметили, что «акция могла обернуться трагедией».

«Сотрудники КГБ получили оперативную информацию о готовящейся провокации во время несанкционированной акции. Под оперативное наблюдение попал припаркованный 23 марта на стоянке возле академии наук легковой автомобиль», рассказала диктор.

Его пригнал 32-летний житель Минска Сергей Кунцевич. В автомобиле, как сообщает телеканал, обнаружена звукоусиливающая аппаратура, провода, «коробки с бутылками, заполненными жидкостью с запахом горючей смеси и фитилями из ветоши». Кунцевич в сюжете назван сторонником Белорусского национального конгресса, инициатором которого является Николай Статкевич. «Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности», — отмечает журналист госканала.

Кунцевич помещен в ИВС.

— Для каких целей брали машину? — спрашивает его сотрудник правоохранительных органов.

— Подвезти человека.

— какого человека?

— Николая.

— Какого Николая?

— Статкевича.

О нахождении Николая Статкевича до настоящего времени ничего не известно .

Напомним, утром прохожий снял на мобильный телефон работу правоохранительных органов. Возле синего микроавтобуса на земле было развернуто полотно, на котором были разложены оружие и дубинки. Также возле машины стояли бутылки с неизвестной жидкостью, по виду напоминающие коктейли Молотова. После того как мужчины возле микроавтобуса заметили съемку, прохожего попросили ее прекратить: «Ведутся следственные действия».