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Автомобиль с "коктейлями Молотова" должен был "подвезти Статкевича"

25.03.2017 20:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Заснятый утром на видео синий микроавтобус с подозрительными бутылками в районе станции метро «Академия наук» вечером стал «героем» новостей СТВ.


Скриншот видео

В сюжете рассказали про «немногочисленных и к ним примкнувшим», которые в День Воли «попытались собраться на Академии наук, чтобы устроить привычную провокацию и нарваться», процитировали с форумов высказывание о том, что «Статкевич наверное дома под веник забился и дрожит», и отметили, что «акция могла обернуться трагедией».

«Сотрудники КГБ получили оперативную информацию о готовящейся провокации во время несанкционированной акции. Под оперативное наблюдение попал припаркованный 23 марта на стоянке возле академии наук легковой автомобиль», рассказала диктор.

Его пригнал 32-летний житель Минска Сергей Кунцевич. В автомобиле, как сообщает телеканал, обнаружена звукоусиливающая аппаратура, провода, «коробки с бутылками, заполненными жидкостью с запахом горючей смеси и фитилями из ветоши». Кунцевич в сюжете назван сторонником Белорусского национального конгресса, инициатором которого является Николай Статкевич. «Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности», — отмечает журналист госканала.

Кунцевич помещен в ИВС.

— Для каких целей брали машину? — спрашивает его сотрудник правоохранительных органов.

— Подвезти человека.

— какого человека?

— Николая.

— Какого Николая?

— Статкевича.

О нахождении Николая Статкевича до настоящего времени ничего не известно.

Напомним, утром прохожий снял на мобильный телефон работу правоохранительных органов. Возле синего микроавтобуса на земле было развернуто полотно, на котором были разложены оружие и дубинки. Также возле машины стояли бутылки с неизвестной жидкостью, по виду напоминающие коктейли Молотова. После того как мужчины возле микроавтобуса заметили съемку, прохожего попросили ее прекратить: «Ведутся следственные действия».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Заснятый утром на видео синий микроавтобус в районе станции метро "Академия наук" вечером стал "героем" новостей СТВ.

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