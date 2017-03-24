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Автомобиль с "коктейлями Молотова" должен был "подвезти Статкевича"
25.03.2017 20:52 — Новости Экономики | Tut.by
В сюжете рассказали про «немногочисленных и к ним примкнувшим», которые в День Воли «попытались собраться на Академии наук, чтобы устроить привычную провокацию и нарваться», процитировали с форумов высказывание о том, что «Статкевич наверное дома под веник забился и дрожит», и отметили, что «акция могла обернуться трагедией».
«Сотрудники КГБ получили оперативную информацию о готовящейся провокации во время несанкционированной акции. Под оперативное наблюдение попал припаркованный 23 марта на стоянке возле академии наук легковой автомобиль», рассказала диктор.
Его пригнал 32-летний житель Минска Сергей Кунцевич. В автомобиле, как сообщает телеканал, обнаружена звукоусиливающая аппаратура, провода, «коробки с бутылками, заполненными жидкостью с запахом горючей смеси и фитилями из ветоши». Кунцевич в сюжете назван сторонником Белорусского национального конгресса, инициатором которого является Николай Статкевич. «Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности», — отмечает журналист госканала.
Кунцевич помещен в ИВС.
— Для каких целей брали машину? — спрашивает его сотрудник правоохранительных органов.
— Подвезти человека.
— какого человека?
— Николая.
— Какого Николая?
— Статкевича.
О нахождении Николая Статкевича до настоящего времени ничего
Напомним, утром прохожий снял на мобильный телефон работу правоохранительных органов. Возле
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Заснятый утром на видео синий микроавтобус в районе станции метро "Академия наук" вечером стал "героем" новостей СТВ.
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