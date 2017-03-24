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Лебедько, Рымашевский и Губаревич вышли на свободу после 15 суток ареста
25.03.2017 21:32 — Новости Экономики | Tut.by
Лидер правоцентристской коалиции Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский освобождены в Молодечно, где они
Как сообщает
— Сёння ўлада пачала вайну не з апазіцыяй, а з беларускім народам. Я бы параіў сцецслужбам пахутчэй спыніцца і не гуляць на фобіях Аляксандра Лукашэнкі, не паўтараць 2010 год.
Политик также отметил, что не был уверен, что сегодня выйдет на свободу, потому что его задержание выглядело как похищение, а суд «напоминал цирк».
Из-за ареста эти и другие лидеры оппозиции пропустили сегодняшнюю акцию протеста в Минске, которая закончилась массовыми задержаниями.
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Из-за ареста эти и другие лидеры оппозиции пропустили сегодняшнюю акцию протеста в Минске, которая закончилась массовыми задержаниями.
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