Лидер правоцентристской коалиции Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский освобождены в Молодечно, где они провели 15 суток ареста . Так политиков наказали за марш «нетунеядцев», который прошел в этом городе.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает пресс-служба БХД , сопредседатель партии Рымашевский заявил:

— Сёння ўлада пачала вайну не з апазіцыяй, а з беларускім народам. Я бы параіў сцецслужбам пахутчэй спыніцца і не гуляць на фобіях Аляксандра Лукашэнкі, не паўтараць 2010 год.

Политик также отметил, что не был уверен, что сегодня выйдет на свободу, потому что его задержание выглядело как похищение, а суд «напоминал цирк».

Из-за ареста эти и другие лидеры оппозиции пропустили сегодняшнюю акцию протеста в Минске, которая закончилась массовыми задержаниями.