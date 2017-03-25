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Посольство США: Задержания мирных демонстрантов идут вразрез с демократическими ценностями
25.03.2017 23:51 — Новости Экономики | Tut.by
Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями,
"США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами", — сказано в сообщении.
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"США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить задержанных мирных демонстрантов,...
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