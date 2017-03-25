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Посольство США: Задержания мирных демонстрантов идут вразрез с демократическими ценностями

25.03.2017 23:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями, заявили в посольстве США в Минске. Там отметили, что США с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Беларуси проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня Воли.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

"США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами", — сказано в сообщении.

Ранее по поводу ситуации в белорусской столице высказались в ЕС. Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич заявила, что превентивные аресты и ​​задержания по различным обвинениям накануне Дня Воли в Беларуси, а также санкции в отношении журналистов, освещающих события в Минске, ЕС считает подавлением свободы мнений и собраний, что «находится в противоречии с заявленной Беларусью политикой демократизации и ее международными обязательствами».

Во время субботней несанкционированной властями акции в столице, на которую вышли несколько тысяч человек, прошли масштабные задержания. По оценкам правозащитников, известно о более 700 задержанных во время акции, посвященной Дню Воли в Минске. После 17.30 людей начали отпускать из милиции, однако многие остались дожидаться суда.

 
Теги: Минск
 
 
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