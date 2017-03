В Минске был задержан и избит британский журналист Филипп Уорик. Его задержали во время акции в Минске, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Журналист рассказал, что его заковали в наручники, били по лицу, не позволяли связаться с посольством. В РУВД одного из районов его продержали шесть часов, теперь он на свободе.