В Минске был задержан и избит британский журналист Филипп Уорик. Его задержали во время акции в Минске, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Британский журналист Филип Уорвик в автозаке. Фото из социальных сетей

Журналист рассказал, что его заковали в наручники, били по лицу, не позволяли связаться с посольством. В РУВД одного из районов его продержали шесть часов, теперь он на свободе.

At police station nb 36 when plain clothed men were chocking, and kneeing my back, police staff laughed. Handcuff marks. pic.twitter.com/sT30YsRFDD — Filip Warwick (@filipwarwick) 25 марта 2017 г.

Уорвик — фотограф и радиожурналист. Он работает на англоязычную службу Международного французского радио (RFI), радиостанцию Deutsche Welle ​​и другие СМИ.