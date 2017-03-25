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Правозащитники: в Минске задержали и избили британского журналиста
26.03.2017 00:14 — Новости Экономики | Tut.by
В Минске был задержан и избит британский журналист Филипп Уорик. Его задержали во время акции в Минске,
Журналист рассказал, что его заковали в наручники, били по лицу, не позволяли связаться с посольством. В РУВД одного из районов его продержали шесть часов, теперь он на свободе.
Уорвик — фотограф и радиожурналист. Он
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Журналист рассказал, что его заковали в наручники, бли по лицу, не позволяли связаться с посольством. В РУВД одного из районов его продержали шесть часов, теперь он...
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