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Иран подтвердил первые поставки своей нефти в Беларусь
26.03.2017 07:57 — Новости Экономики | Tut.by
Первые 600 тысяч баррелей иранской нефти доставлены в Беларусь через Одесский порт,
Сделка на 80 тонн сырой нефти между Ираном и Белорусской нефтяной компанией
Первоначально рассматривались два варианта транзита: через Черноморский порт Одесса или Балтийский Вентспилс. В итоге остановились на украинском варианте. Оттуда нефть поездами доставляют на НПЗ.
Иранская нефть должна стать альтернативой серьезно упавшим в последнее время российским поставкам. Напомним, Россия
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Ее планируют переработать на НПЗ в Мозыре.
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