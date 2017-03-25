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МИД Польши: Требуем немедленно освободить всех задержанных в Беларуси

26.03.2017 12:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность по поводу событий в Минске 25 марта. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Польши.

Превентивные задержания и аресты, а также запугивание журналистов и активистов независимых организаций, которые происходили как на прошлой неделе, так и в день протеста, в том числе обыск помещений организации «Весна», а также те препоны, которые мешали желающим попасть на место демонстрации в Минске — это примеры нарушения фундаментальных гражданских свобод и прав человека в Беларуси, говорится в заявлении.

Польское внешнеполитическое ведомство также призывает «прекратить применение насилия правоохранительными органами и немедленно освободить из-под ареста задержанных».

Европейский Союз хочет строить прочные отношения с Беларусью на основе уважения прав человека и фундаментальных свобод, в том числе свободы слова, права на собрания, а также на соблюдении прав всех общественных движений по международным стандартам и обязательствам.

Напомним, 22 марта в МИД Польши также напоминали Беларуси о соблюдении прав человека.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность по поводу событий в Минске 25 марта.

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