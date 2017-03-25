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В Витебске и Орше люди снова вышли на площади. Известно о задержаниях
26.03.2017 15:21 — Новости Экономики | Tut.by
В Витебске в воскресенье снова прошла несанкционированная властями акция. Люди не выдвигали никаких требований, но обсуждали экономические проблемы и политическую обстановку в стране. В стихийном митинге участвовали примерно 100 человек.
Как и вчера в ходе
Ситуацию контролировали сотрудники милиции в форме и штатской одежде. Возле площади Победы стояли автозаки.
Во время акции задержали правозащитника Павла Левинова. Позже это коснулось и правозащитника Леонида Светика.
Кроме того, 26 марта в Витебске задержали журналиста Константина Мордвинцева и активистку Ирину Третьякову.
Уличная акция прошла сегодня и в Орше, здесь на площадь вышли около 100 человек. Задержали редактора местного сайта orsha.eu Игоря Казмерчака,
В Полоцке в ИВС находится правозащитник Юрий Бельский, задержанный 25 марта. Такую информацию
Напомним, 25 марта, после акции в честь Дня Воли, в областном центре
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Люди не выдвигали никаких требований, но обсуждали экономические проблемы и политическую обстановку в стране. В стихийном митинге участвовали примерно 100 человек.
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