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В Витебске и Орше люди снова вышли на площади. Известно о задержаниях

26.03.2017 15:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Витебске в воскресенье снова прошла несанкционированная властями акция. Люди не выдвигали никаких требований, но обсуждали экономические проблемы и политическую обстановку в стране. В стихийном митинге участвовали примерно 100 человек.


Как и вчера в ходе акции, посвященной празднованию Дню Воли, к витеблянам вышли начальник отдела охраны правопорядка УВД Витебского облисполкома Александр Калиновский и заместитель председателя горисполкома Петр Подгурский. Они предупредили горожан, что мероприятие на площади Победы не разрешено городской властью, и предложили им разойтись. Подгурский, как и накануне, пригласил желающих на беседу в горисполком.

Ситуацию контролировали сотрудники милиции в форме и штатской одежде. Возле площади Победы стояли автозаки.



Во время акции задержали правозащитника Павла Левинова. Позже это коснулось и правозащитника Леонида Светика.

Кроме того, 26 марта в Витебске задержали журналиста Константина Мордвинцева и активистку Ирину Третьякову.

Уличная акция прошла сегодня и в Орше, здесь на площадь вышли около 100 человек. Задержали редактора местного сайта orsha.eu Игоря Казмерчака, сообщает БАЖ.

В Полоцке в ИВС находится правозащитник Юрий Бельский, задержанный 25 марта. Такую информацию приводит «Наша ніва».

Напомним, 25 марта, после акции в честь Дня Воли, в областном центре задержаны как минимум 7 человек: члены партии БНФ Христофор Желяпов, Леонид Автухов, трое журналистов и двое молодых горожан.

 
Теги: Витебск
 
 
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Люди не выдвигали никаких требований, но обсуждали экономические проблемы и политическую обстановку в стране. В стихийном митинге участвовали примерно 100 человек.

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