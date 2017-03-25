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В Бресте люди вновь вышли на площадь Ленина: задержали 14 человек

26.03.2017 15:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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26 марта на площадь Ленина в Бресте вышли люди в знак солидарности с задержанными накануне участниками Дня Воли. По данным правозащитников, сотрудники милиции задержали 14 человек.


День Воли в Бресте 25 марта 2017 года. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Несанкционированная акция проходила в Бресте 26 марта с 12.00 до 13.00 на площади Ленина.

«Сотрудники милиции задержали за нахождение на площади 14 человек. Их доставили в Ленинский РОВД», — сообщил брестский правозащитник Роман Кисляк.

По неофициальной информации в числе задержанных оказались общественный активист Валерий Фоминский и редактор новостного портала «Виртуальный Брест» Андрей Кухарчик.

Как сообщил TUT.BY Андрей Кухарчик, всех задержанных после профилактической беседы отпустили. Он также добавил, что ему дали подписать бумагу об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

25 марта в Бресте прошли разрешенные властями марш и митинг оппозиции, приуроченные к 99 летней годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики.

В мероприятиях приняли участие свыше 500 человек. Собравшиеся прошли маршем под бело-красно-белыми флагами по маршруту: проспект Машерова — улица Советская — улица Буденного. Затем на площади Свободы прошел митинг, на котором организаторы предложили людям проголосовать за пять резолюций. В документах оглашались требования отмены декрета № 3 «о тунеядцах», освобождения от административной ответственности участников маршей нетунеядцев и журналистов, которые их освещали. Также авторы резолюций предлагали вернуть в социальный трудовой стаж периодов отпуска по уходу за ребенком, учебы в вузах, службы в вооруженных силах и провести свободные и справедливые выборы в парламент. Также заявители потребовали местные власти определить места проведения массовых акций в центре города.

Вчерашняя акция прошла без задержаний.

 
Теги: Брест
 
 
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