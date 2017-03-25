Оппозицонный политик Николай Статкевич исчез. О его местонахождении неизвестно ни его супргуге, ни правоохранительном органам.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Супруге политике, Марине Адамович, неизвестно, где ее муж. Она обратилась в бюро регистрации несчастных случаев — в милиции или больницах его нет.

«Николай не мог куда-то уехать, как пишут — он должен был принять участие в акции по случаю Дня Воли в Минске. Он не такой человек, который мог сбежать, как пишут некоторые. Я надеюсь, что не вернулись те 90-ые, когда в Беларуси бесследно пропадали политики», — подчеркнула она.

Он также рассказала, что уже три дня не знает о том, где ее муж.

«Нам ничего неизвестно о его задержании. Мы его не задерживали», — лаконично прокомментировал официальный представитель МВД Константин Шалькевич.

«Нам ничего неизвестно о местонахождении Николая Статкевича», — сообщил TUT.BY официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.

Напомним, Николай Статкевич планировал возглавить акцию по случаю Дня Воли в Минске. Журналисты так и не увидели его в городе. Акция завершилась сотнями брутальных задержаний по всему центру столицы.

25 марта в Минске также был задержан сотрудниками КГБ 32-летний житель Минска Сергей Кунцевич — он должен был подвезти Николая Статкевича на акцию. В его машине, как сообщили на белорусском телевидении, обнаружили «звукоусиливающую аппаратуру, провода, коробки с бутылками, заполненными жидкостью с запахом горючей смеси и фитилями из ветоши».