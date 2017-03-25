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В МВД и КГБ не знают о местонахождении Статкевича
26.03.2017 16:11 — Новости Экономики | Tut.by
Оппозицонный политик Николай Статкевич исчез. О его местонахождении неизвестно ни его супргуге, ни правоохранительном органам.
Супруге политике, Марине Адамович, неизвестно, где ее муж. Она обратилась в бюро регистрации несчастных случаев — в милиции или больницах его нет.
«Николай не мог куда-то уехать, как пишут — он должен был принять участие в акции по случаю Дня Воли в Минске. Он не такой человек, который мог сбежать, как пишут некоторые. Я надеюсь, что не вернулись те 90-ые, когда в Беларуси бесследно пропадали политики», — подчеркнула она.
Он также рассказала, что уже
«Нам ничего неизвестно о его задержании. Мы его не задерживали», — лаконично прокомментировал официальный представитель МВД Константин Шалькевич.
«Нам ничего неизвестно о местонахождении Николая Статкевича», — сообщил TUT.BY официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.
Напомним, Николай Статкевич планировал возглавить акцию по случаю Дня Воли в Минске. Журналисты так и не увидели его в городе. Акция завершилась
25 марта в Минске также был
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Супруге политике, Марине Адамович, неизвестно, где ее муж. Она обратилась в бюро регистрации несчастных случаев - в милиции или больницах его нет.
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