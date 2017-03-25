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Иранская нефть прибыла на Мозырский НПЗ

26.03.2017 16:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Партия нефти из Ирана размером 80 тысяч тонн прибыла на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, сообщили в воскресенье в эфире телеканала ОНТ.

Сообщается, что нефть была привезена на НПЗ по железной дороге в цистернах.

Ранее танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в порт "Южный" в Одессе, где нефть была перегружена в цистерны и отправлена в Беларусь.

Белорусские НПЗ в настоящее время испытывают трудности с сырьем после уменьшения объемов поставок российской нефти в Беларусь. Ранее заместитель гендиректора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб в интервью радио Sputnik заявлял, что Мозырский НПЗ переработает партию иранской нефти за три дня.

Беларусь начала поиск альтернативных поставок нефти в республику после того, как во втором полугодии 2016 года Россия, на фоне газового спора, начала секвестр нефтяных поставок в республику.

 
Теги: Минск
 
 
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Нефть прибыла в республику в цистернах по железной дороге из одесского порта "Южный".

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