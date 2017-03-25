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Иранская нефть прибыла на Мозырский НПЗ
26.03.2017 16:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Партия нефти из Ирана размером 80 тысяч тонн прибыла на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, сообщили в воскресенье в эфире телеканала ОНТ.
Сообщается, что нефть была привезена на НПЗ по железной дороге в цистернах.
Ранее танкер с иранской нефтью для Беларуси
Белорусские НПЗ в настоящее время испытывают трудности с сырьем после уменьшения объемов поставок российской нефти в Беларусь. Ранее заместитель гендиректора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб в интервью радио Sputnik заявлял, что
Беларусь начала поиск альтернативных поставок нефти в республику после того, как во втором полугодии 2016 года Россия, на фоне газового спора, начала секвестр нефтяных поставок в республику.
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Нефть прибыла в республику в цистернах по железной дороге из одесского порта "Южный".
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