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Зюганов дал Беларуси "добрый совет": Поддерживайте программу, которую предложил Лукашенко
26.03.2017 21:04 — Новости Экономики | Tut.by
Глава коммунистической партии России Геннадий Зюганов в эфире программы «Контуры»
«В мире было двенадцать кризисов капитализма. Два последних системных кризиса закончились двумя мировыми войнами. В центре их оказалась наша Родина. Сначала — Российская империя, потом — великая Советская держава. Сегодня идет третья мировая. Пока — финансово-экономическая, информационно-психологическая. Но по-прежнему мы в центре. Поэтому нам надо сплачиваться, надо все делать, чтобы пресечь на корню те ползучие метастазы, которые реализуются с помощью оранжевых, цветных, любых революций. Это никакие не революции. Это смена кланов для того, чтобы посадить нужных людей к управлению и они бы подчинили национальные интересы и Украины, и Белоруссии, и России своему капиталу», — уверен Зюганов.
Он подчеркнул, что в Беларуси есть все — история, характер, воля, мощный машиностроительный комплекс, хорошая наука. «Поэтому поддерживайте ту программу, которую предложил Лукашенко на ближайшее время», — посоветовал глава КПРФ.
В пример Зюганов поставил «коммунистический, социалистический Китай» с его высокими темпами роста.
«Я вам высказываю добрый совет как ваш большой друг и человек, который очень любит и уважает Беларусь», — резюмировал он.
Зюганов также выразил уверенность, что безопасность важнее свободы. «Свобода прежде всего где реализуется? Право на жизнь! Право на труд! Право на обеспеченную старость, Право на счастливых детей» — отметил глава КПРФ.
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Он подчеркнул, что в Беларуси есть все - история, характер, воля, мощный машиностроительный комплекс, хорошая наука. "Поэтому поддерживайте ту программу, которую...
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