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Чиновников трех министерств командируют в регионы для изучения проблемных вопросов

27.03.2017 06:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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С 27 марта по 11 апреля рабочие группы под руководством заместителей министра экономики будут находиться в регионах и изучать проблемные вопросы развития. В результате этой работы в правительство должны быть внесены предложения по активизации экономического роста, повышению зарплат, созданию новых рабочих мест, притоку инвестиций, финансовому оздоровлению села и внедрению инноваций, говорится в сообщении Минэкономики.


Соответствующее поручение правительства дано руководству трех министерств, инициатором данной работы выступило Министерство экономики. Помимо чиновников этого ведомства в работе групп примут участие представители Министерства труда и социальной защиты, Министерства строительства и архитектуры, аппарата правительства, Национального агентства инвестиций и приватизации, НИЭИ Минэкономики.

Министр экономики Владимир Зиновский очертил ключевые направления работы групп — это инвестиции, рабочие места, заработная плата, строительство. Он подчеркнул, что Министерство экономики провело всю необходимую подготовительную работу. «Задача — с выездом на места выявить внутренние факторы и причины, препятствующие развитию экономики в регионах, выработать оперативные и стратегические меры по активизации экономического роста», — отметил Владимир Зиновский.

Планируется, что участники групп встретятся с руководителями районов, руководством организаций, в том числе частного бизнеса, примут участие в заседаниях облисполкомов, посетят предприятия.

Министр экономики обратил особое внимание, на то, что речь идет не о проверке или ревизии, а об обсуждении проблем и совместном поиске их решения.

«Круглые столы, диалог, совместное обсуждение, плечом к плечу — только такой стиль работы в группах. Мы должны дать людям возможность высказаться, понять, прочувствовать проблематику, которую поднимут регионы, и совместным мозговым штурмом найти пути их решения. Особое внимание прошу уделить работе в районах и вопросам: как видят они свое развитие с учетом конкурентных преимуществ, что мешает привлекать инвесторов в район, создавать рабочие места с высокой заработной платой, что надо предпринять на уровне правительства для устранения этих препятствий», — отметил Зиновский.

Во второй половине апреля Александр Лукашенко намерен заслушать отчет правительства. Мероприятие поручено провести в расширенном формате, на него будут приглашены более 300 человек. В частности, большее представительство глава государства хочет видеть со стороны вертикали власти в регионах, директоров предприятий и организаций — людей, которые видят и знают обстановку на местах.

 
 
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В результате этой работы в правительство должны быть внесены предложения по активизации экономического роста, повышению зарплат, созданию новых рабочих мест,...

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