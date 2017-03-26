Квартиры общей площадью 21 кв.м. строились в начале 1970-х, когда многие минчане еще жили в коммуналках и бараках. Отдельное, пусть и тесное жилье казалось благом. С тех пор застройщики пришли к выводу, что 21 кв.м - это совсем уж ничто, и увеличили стандарт малометражек примерно вполовину. Но рекордно маленькие квартиры в Минске остались. Их рассматривают как временный вариант для молодой семьи. Жить в них постоянно решаются совсем уж отчаянные люди.

Одна из самых крошечных квартир сдается на сутки . Мы пригласили в нее силача, который знает о рекордах буквально всё. Кирилл Шимко в одиночку тащил башенный кран, танк и БЕЛАЗ; пассажирский самолет и поезд - с напарником. Конечно, человек с такими незаурядными способностями имеет не совсем заурядную комплекцию. Рост Шимко - 188 см, широченные плечи, приличный размах рук.



