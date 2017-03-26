|
Большой человек в микро-квартире: как силач Кирилл Шимко выживал на 21 кв.м. (Видео)
27.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Квартиры общей площадью 21 кв.м. строились в начале 1970-х, когда многие минчане еще жили в коммуналках и бараках. Отдельное, пусть и тесное жилье казалось благом. С тех пор застройщики пришли к выводу, что 21 кв.м - это совсем уж ничто, и увеличили стандарт малометражек примерно вполовину. Но рекордно маленькие квартиры в Минске остались. Их рассматривают как временный вариант для молодой семьи. Жить в них постоянно решаются совсем уж отчаянные люди.
Одна из самых крошечных квартир
- Все такое игрушечное, - поделился Кирилл своими первыми впечатлениями. - Конечно, здесь тесно: невысокие потолки, узкие проходы… Но, должен сказать, довольно уютно. Для проживания холостяка вполне приемлемый вариант. Подойдет для путешественников, которые хотят остановиться в Минске на день-два. Чтоб позавтракать и переночевать этого достаточно.
Интересно, что в квартире такого маленького метража хозяину удалось вместить почти все предметы первой необходимости. В 5-метровую кухню влезла встроенная мебель и миниатюрных размеров обеденный стол, за которым могут сидеть целых два человека (правда, под столом поместятся ноги только одного из них). Холодильник в кухню не влез - для него в ходе перепланировки предусмотрели специальную нишу в прихожей. С появлением холодильника в коридоре не осталось места даже для компактной обувной полки.
Верхнюю одежду и обувь можно спрятать в небольшой шкаф, который находится в комнате. Примерно половину его объема занимают постельные принадлежности. Других мест для хранения вещей в квартире нет, но поскольку жилье
Размер комнаты - порядка 11 кв.м. Кроме встроенного шкафа сюда вместился раскладной диванчик и плазменная панель, которая висит на стене и совсем не занимает места.
Размер санузла - около 2,5 метров. Сюда вмещается душ-кабина, унитаз и самая крошечная раковина, которую только можно найти в магазинах сантехники. Причем, последнюю пришлось установить не фронтально, а боком. Над раковиной - зеркало, которое по размерам не намного превосходит пудреницу. Мест для хранения косметики и банных принадлежностей здесь почти нет.
Передвигаться по квартире двум корреспондентам Realt.by и Кириллу Шимко приходилось цепочкой. И все же расстановка мебели показалась нам весьма находчивой:
- Здесь пространство использовано очень рационально, - отметил Кирилл Шимко, - Сделать какую-то перепланировку, более удобную, вряд ли получится. Все минимизировано, каждый сантиметр функционален по-максимуму. Для полноценной жизни не хватает стиральной машины, но для посуточной сдачи вариант вполне достойный.
Сам Кирилл - отнюдь не фанат огромной жилплощади. Он считает, что, независимо от достатка, человеку нужно совсем немного места. Это если смотреть рационально. Со стороны эмоций наш герой всегда немного чувствует себя в заточении.
- У меня четырехкомнатная квартира в “брежневке”, но даже там меня преследует ощущение тесноты. Хотелось бы потолки повыше, чтобы воздуха в квартире было побольше. Но вообще, я рациональный человек, и понимаю, что две из четырех комнат по сути дела мне не нужны. Гостиная, где мы принимаем друзей, знакомых - да, она должна быть просторной. А от спальни что требуется? Возможность поставить хорошую кровать с ортопедическим матрацем, чтобы сон был в порядке. Я привык спать на хорошей кровати, для меня это важно. Она стандартного размера, 205 на 180 см. Правда, я там сплю один, - смеется Кирилл. - не люблю делить с кем-то спальное место.
- По моим наблюдениям, независимо от достатка, потребности у всех людей примерно одинаковые. Огромные квартиры, золотые унитазы - это просто предмет гордыни и желание выделиться. Я наблюдал людей, которые живут в 3-4-этажных особняках - они даже на второй этаж не поднимаются. Мой знакомый строит дом общей площадью 850 кв.м, не думая о том, что его придется отапливать и обслуживать.
Уточнив взгляды стронг-мэна на жилищный вопрос, мы оставили его в микро-квартире на одну ночь и навестили следующим утром. Как и ожидалось, большому человеку не везде удалось поместиться.
- Здесь мне постоянно нужно быть начеку, потому что я не прохожу в дверные проемы. Нет, при желании можно втиснуться, но, если я иду в комнату с чашкой чая, мне приходится повернуться боком и приставным шагом, очень аккуратно этот участок преодолеть.
- Санузел - самая тесная часть квартиры. Даже крохотный умывальник туда толком не поместился. Как умыться, если у тебя нет возможности фронтально подойти к умывальнику? Принять душ мне тоже не удалось.
- В душ-кабину только половина меня влезет. Ну, теоретически можно запихнуть все, но я там не смогу повернуться. С этой проблемой я уже сталкивался, когда занимался ремонтом в своей квартире. Пришлось нанять мастера, чтобы он сделал каменный душевой подиум специально для меня.
- Попасть на балкон при разложенном диване без эквелибристики нереально. Сам диван в разложенном виде имеет неровности, разницу высот и твердости, а я привык спать на ортопедической кровати. Понятно, что в такую маленькую комнату кровать стандартных размеров просто не поместится, и диван - вынужденная мера. Но все-таки заснуть на нем было сложно.
Тем не менее, за ночь в микро-квартире Кирилл Шимко не заболел клаустрофобией и не надумал сменить городскую квартиру на частный дом.
- Я приверженец городского уклада жизни. Достаточное количество воздуха и удобная кровать - вот все, что нужно человеку для отдыха дома. Что касается активного отдыха, мне гораздо больше нравится проводить время в лесу, чем на приусадебном участке, который ограничен забором со всех сторон.
Фото и видео: Павел Садовский
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
“Даже в стандартных квартирах меня преследует ощущение тесноты”, - признался Кирилл Шимко перед экспериментом. Мы попросили силача-рекордсмена пожить в рекордно...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии