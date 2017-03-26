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"Сутки" за День Воли: в Минске начинаются суды над задержанными. Обновляется

27.03.2017 10:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Минске начинаются массовые суды над задержанными на не разрешенных властями акциях по случаю Дня Воли 25 и 26 марта. Такие суды традиционно проходят по одному сценарию: задержанные получают «сутки» за правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица), 17.1 - мелкое хулиганство. Свидетелями выступают сотрудники ОМОНа.



По оценкам правозащитников, к вечеру субботы было известно о более 700 задержанных во время акции. К вечеру людей стали выпускать из РУВД: одних до суда после составления протокола, других — просто домой. К утру воскресенья в милиции осталось около сотни задержанных. Днем в воскресенье во многих городах, в том числе в Минске, прошли очередные акции протеста уже в знак солидарности с задержанными накануне. Они тоже закончились задержаниями десятков человек.

Европейские и американские политики раскритиковали поведение белорусских властей и силовиков. В ответ на это пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик заявил, что действия силовиков в отношении демонстрантов были «абсолютно адекватными», а европейским политикам посоветовали обратить внимание на работу своих правоохранительных органов при разгоне массовых демонстраций.


В суд Советского района привезли задержанных

Суд Московского района

В суде Московского района уже как минимум три дела по ст.23.34 (Старовойтов, Гладыш, Лынник), и еще семь - по 17.1 ( Борозенко, Дедюля, Габа, Вильковский, Карташев, Марков, Лановенко). Относятся ли все к событиям 25 марта - сказать невозможно). Но среди последних есть имя журналиста телеканала Белсат Александра Борозенко, его задержали во время празднования Дня Воли.

Суд Первомайского района

В суде Первомайского района музыкант Пит Павлов ищет своего бас-гитариста Глеба Галушко, который пропал утром в субботу, до акции, телефон выключен. Павлов вместе с друзьями ищут его по всем судам - дежурят и ждут списков.

Суд Ленинского района

В суде Ленинского района на 10.30 четыре дела по административным правонарушениям. Трое (Тарароев, Терещенко, Мищенко) - сразу по двум статьям 17.1 и 23.4. Еще один, минчанин Павел Белоус, по ст. 17 КоАП.


Суд Советского района

В суд доставлено 12 участников акций протеста 25-26 марта.

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Суд Заводского района

В суд доставлено 12 участников акций протеста 25-26 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске начинаются массовые суды над задержанными на не разрешенных властями акциях по случаю Дня Воли 25 и 26 марта. Такие суды традиционно проходят по одному...

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