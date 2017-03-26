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КГБ: в пресс-службе ведомства не располагают информацией о нахождении Статкевича в СИЗО
27.03.2017 10:45 — Новости Экономики | Tut.by
Пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси не располагает информацией о том, что Николай Статкевич последние три дня находился в СИЗО КГБ в Минске. Об этом TUT.BY заявил официальный представитель ведомства Дмитрий Побяржин.
Николай Статкевич, исчезнувший несколько дней назад, утром приехал домой. Он
«Пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси не располагает информацией о том, что Николай Статкевич последние три дня находился в СИЗО КГБ в Минске», — заявил TUT.BY официальный представитель ведомства Дмитрий Побяржин.
Накануне в КГБ также сообщали о том, что в ведомстве
25 марта Николай Статкевич планировал возглавить акцию по случаю Дня Воли в Минске. Журналисты так и не увидели его в городе. Акция завершилась
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Накануне в КГБ также сообщали о том, что в ведомстве ничего не известно о местонахождении политика.
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