МИНСК, 27 мар – Sputnik. Национальный банк Беларуси намерен публично представить первые результаты реализации Стратегии развития цифрового банкинга на 2016-2020 годы на конференции "Цифровой банкинг", которая пройдет в апреле в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские банки формируют для клиентов новые номера счетов IBAN

Нацбанк одобрил Стратегию развития цифрового банкинга в Беларуси в марте 2016 года. Стратегия направлена не только на развитие цифровых технологий и дистанционных систем обслуживания в банковской сфере, но и на повышение информационной и электронной безопасности, в том числе с применением биометрических стандартов.

"Национальный банк на площадке конференции представит первые результаты реализации Стратегии развития цифрового банкинга на 2016–2020 годы", – сообщили Sputnik в Нацбанке.

Там заметили, что о динамичном развитии цифрового банкинга в Беларуси свидетельствует рост количества пользователей систем дистанционного банковского обслуживания (СДБО). За 2016 год общее количество жителей Беларуси, которые являются пользователями СДБО, выросло на 25,9% и превысило на 1 января 2017 года 4,6 миллиона человек. В том числе интернет-банкингом пользовались 3,4 миллиона человек (рост на 14,2%), мобильным банкингом – более 1,2 миллиона (рост на 44%). В корпоративном сегменте активно развивается тренд мобильного банкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В Нацбанке также проинформировали, что сегодня через АИС "Расчет" уже можно оплатить более 62 тысяч услуг, которые предоставляют более 14 тысяч поставщиков.

Говоря о тематике конференции, в Нацбанке отметили, что на ее площадке банки проведут презентации пилотных кейсов использования межбанковской системы идентификации (МСИ). Также будут обсуждены вопросы применения в банкинге технологий искусственного интеллекта, регулятивные аспекты применения криптовалют, технологии блокчейн, смарт-контрактов в СНГ, перспективы внедрения и применения в банковской системе биометрических документов (ID-карт), возможности использования в финансовой сфере пиринговых сделок.

Конференция "Цифровой банкинг" проводится при поддержке Нацбанка Беларуси с 2015 года и является ежегодным мероприятием, обеспечивающим площадку для обсуждения стратегии развития цифрового банкинга в стране.

В 2016 году мероприятие собрало более 200 участников.