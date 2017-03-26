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Массовая посевная кампания началась в Беларуси

27.03.2017 12:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Сельхозорганизации Беларуси приступили к массовому севу яровых культур, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

По данным ведомства, на утро понедельника ранние яровые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 120,5 тысяч гектаров, что составляет почти 13% от плана.

В разрезе регионов лидирует Гомельская область, где уже засеяно более 46% площадей.

Не началась посевная только в Витебской области, где пока сохраняются неблагоприятные погодные условия. 

В Минсельхозпроде также отметили, что вместе с севом ранних яровых культур ведется сев многолетних трав, завершается накопление минеральных удобрений. 

Как ранее сообщал Sputnik, Минсельхозпрод Беларуси в 2017 году рассчитывает получить урожай зерна по сельхозорганизациям на уровне 8,8 миллиона тонн, а также собрать 1,28 миллиона тонн картофеля и 4,8 миллиона тонн сахарной свеклы, вырастить 528 тысяч тонн овощей. Ведомство уже определило площадь сева яровых культур в сельхозорганизациях – она составил более 2,4 миллиона гектаров. 

На проведение весенних полевых работ и подготовку к ним с января по май 2017 года планируется потратить почти 1,7 миллиарда рублей. В документах министерства также отмечается, что в целом на проведение сельхозработ в текущем году не хватает около 1,5 миллиардов рублей, в том числе 775 миллионов рублей на первые пять месяцев года.

 
Теги: Минск
 
 
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В хозяйствах приступили к севу яровых зерновых и зернобобовых культур, по засеянным площадям лидирует Гомельская область. В Витебской области посевная пока не...

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