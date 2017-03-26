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Глава МИД Польши: Дальнейшее сотрудничество Беларуси с ЕС зависит от Минска
27.03.2017 13:18 — Новости Экономики | Tut.by
Ключи от дальнейшего сотрудничества Беларуси с Европейским Союзом находятся в Минске в данный момент, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью телеканалу
«Это зависит от них. Конечно, если они откажутся от репрессий, а некоторые сигналы, что они этого хотят, у нас есть, то мы вернемся к переговорам», — заявил Ващиковский.
По его словам, от президента Беларуси в прошлом году было получено много сигналов открытости, готовности к политической оттепели. «Мы решили воспользоваться этим», — заявил министр.
На вопрос, не была ли Польша слишком наивна по отношению к Лукашенко, он ответил, что это «была концепция всего Европейского союза». По мнению Ващиковского, весь Евросоюз сумел воспользоваться оттепелью в Беларуси в прошлом году.
На вопрос, не было ли слишком мягким
— Если репрессии будут усилены, мы будем пересматривать эту политику. Мы за положительный исход, — заявил глава польского МИД.
Во время несанкционированной властями
ЕС и США выразили обеспокоенность массовыми задержаниями и раскритиковали поведение белорусских властей и силовиков. В белорусском МИД, в свою очередь,
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"Это зависит от них. Конечно, если они откажутся от репрессий, а некоторые сигналы, что они этого хотят, у нас есть, то мы вернемся к переговорам", - заявил Ващиковский.
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