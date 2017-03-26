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Мониторинг цен предложения квартир в Минске 20-27 марта 2017 года

27.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Первая волна снижения цен на квартиры в 2017 году была отмечена в конце января – начале февраля. Сменил её период относительного затишья, продлившийся почти месяц. Сейчас мы наблюдаем очередной виток снижения, благодаря которому цены уже опустились до 10-летнего минимума и продолжают двигаться вниз. Индекс цен на квартиры в Минске снизился на минувшей неделе на 0,4% и достиг отметки в 1161 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске 20-27 марта 2017 года

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Скорость снижения цен на первичном рынке оказалась ещё выше, чем на “вторичке”. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,5% и составила 1126 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске 20-27 марта 2017 года

Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске 20-27 марта 2017 года

Количество объявлений о продаже квартир продолжает увеличиваться. Если не брать в расчёт сокращённую рабочую неделю, содержащую 8 марта, еженедельный рост базы предложений на 1% уже стал нормой для первого весеннего месяца. За прошедшие 7 дней число выставленных на продажу квартир выросло ещё на 1,1%.

Предложение 1-комнатных квартир увеличилось на 1,2%, 2-комнатных стало больше на 2,5%. Также ощутимый прирост наблюдался у 4-комнатных квартир (+2,8%). Лишь у квартир с тремя комнатами динамика была негативной – их стало меньше на 1,2%.

Всего с начала года предложение на рынке продажи квартир увеличилось на 12,4%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 27 марта следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске 20-27 марта 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске 20-27 марта 2017 года

С увеличением числа комнат растёт и скорость снижения цен. Так, у 1-комнатных квартир недельная коррекция составила незначительные 0,1%, у 2-комнатных снижение уже было более весомым (-0,3%). Что касается 3-и 4-комнатных квартир, то они подешевели в среднем на 0,7%.

Расслоение в динамике цен между 1-и 2-комнатными квартирами с одной стороны и 3- и 4-комнатными с другой достигло за последний месяц внушительных масштабов. Если первые показывали стабильную ценовую динамику с колебаниями +/-0,3%, то у второй группы цены за месяц снизились на 2,5-3,5%.

Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 27 марта выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске 20-27 марта 2017 года

Среди девяти столичных районов лишь два по итогам недели оказались в "зелёной зоне", символизирующей рост цен. В Заводском средний уровень цен вырос на 0,1%, в Советском – на 0,7%. У остальных районов снижение цен колебалось от 0,2 до 0,5%. Вторую неделю подряд настоящий обвал наблюдается в Центральном районе столицы. На отчётной неделе средний уровень цен здесь опустился на 1,1%, а неделей ранее снижение составило 2,6%.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске 20-27 марта 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске 20-27 марта 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 695 $/м2 (+0,1%), Витебск – 554 $/м2 (-0,8%), Гомель – 578 $/м2 (-0,6%), Гродно – 693 $/м2 (-0,1%), Могилев – 580 $/м2 (-0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,7% и составляет 2 925 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,2% и составляет 1477 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,4% и составила 786 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 20 по 27 марта 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...

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