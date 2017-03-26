Количество объявлений о продаже квартир продолжает увеличиваться. Если не брать в расчёт сокращённую рабочую неделю, содержащую 8 марта, еженедельный рост базы предложений на 1% уже стал нормой для первого весеннего месяца. За прошедшие 7 дней число выставленных на продажу квартир выросло ещё на 1,1%.

Предложение 1-комнатных квартир увеличилось на 1,2%, 2-комнатных стало больше на 2,5%. Также ощутимый прирост наблюдался у 4-комнатных квартир (+2,8%). Лишь у квартир с тремя комнатами динамика была негативной – их стало меньше на 1,2%.

Всего с начала года предложение на рынке продажи квартир увеличилось на 12,4%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 27 марта следующим образом:



