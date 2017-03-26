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Мониторинг цен предложения квартир в Минске 20-27 марта 2017 года
27.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Первая волна снижения цен на квартиры в 2017 году была отмечена в конце января – начале февраля. Сменил её период относительного затишья, продлившийся почти месяц. Сейчас мы наблюдаем очередной виток снижения, благодаря которому цены уже опустились до 10-летнего минимума и продолжают двигаться вниз.
Скорость снижения цен на первичном рынке оказалась ещё выше, чем на “вторичке”. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,5% и составила 1126 $/м2.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
Количество объявлений о продаже квартир продолжает увеличиваться. Если не брать в расчёт сокращённую рабочую неделю, содержащую 8 марта, еженедельный рост базы предложений на 1% уже стал нормой для первого весеннего месяца. За прошедшие 7 дней число выставленных на продажу квартир выросло ещё на 1,1%.
Предложение 1-комнатных квартир увеличилось на 1,2%, 2-комнатных стало больше на 2,5%. Также ощутимый прирост наблюдался у 4-комнатных квартир (+2,8%). Лишь у квартир с тремя комнатами динамика была негативной – их стало меньше на 1,2%.
Всего с начала года предложение на рынке продажи квартир увеличилось на 12,4%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 27 марта следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
С увеличением числа комнат растёт и скорость снижения цен. Так, у 1-комнатных квартир недельная коррекция составила незначительные 0,1%, у 2-комнатных снижение уже было более весомым (-0,3%). Что касается 3-и 4-комнатных квартир, то они подешевели в среднем на 0,7%.
Расслоение в динамике цен между 1-и 2-комнатными квартирами с одной стороны и 3- и 4-комнатными с другой достигло за последний месяц внушительных масштабов. Если первые показывали стабильную ценовую динамику с колебаниями +/-0,3%, то у второй группы цены за месяц снизились на 2,5-3,5%.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 27 марта выглядит следующим образом:
Среди девяти столичных районов лишь два по итогам недели оказались в "зелёной зоне", символизирующей рост цен. В Заводском средний уровень цен вырос на 0,1%, в Советском – на 0,7%. У остальных районов снижение цен колебалось от 0,2 до 0,5%. Вторую неделю подряд настоящий обвал наблюдается в Центральном районе столицы. На отчётной неделе средний уровень цен здесь опустился на 1,1%, а неделей ранее снижение составило 2,6%.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 695 $/м2 (+0,1%), Витебск – 554 $/м2 (-0,8%), Гомель – 578 $/м2 (-0,6%), Гродно – 693 $/м2 (-0,1%), Могилев – 580 $/м2 (-0,1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,7% и составляет 2 925 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,2% и составляет 1477 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,4% и составила 786 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 20 по 27 марта 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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