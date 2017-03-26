﻿ Березового сока в этом году соберут на 2 тыс. тонн меньше, чем в 2016-м. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Березового сока в этом году соберут на 2 тыс. тонн меньше, чем в 2016-м

27.03.2017 14:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Заготовить и переработать около 13 тысяч тонн березового сока планируется в текущем году в Беларуси, сообщили Sputnik в Белгоспищепроме.

Березового сока в этом году соберут на 2 тыс. тонн меньше, чем в 2016-м
© Sputnik Владимир Федоренко
Минлесхоз: для граждан никакого налога на сбор грибов и ягод нет

По информации ведомства, из-за тепла, которое пришло в 2017-м рано, предприятия Брестской области сбор сока уже заканчивают, а на Витебщине приступили к подсочке берез только на минувшей неделе.

"На сегодняшний день собрано уже порядка 10 тысяч тонн", – сообщили в Белгоспищепроме, уточнив, что все планируется собрать около 13 тысяч тонн.

По данным ведомства, заготовкой сока для промышленной переработки в республике занимаются более 20 организаций различных форм собственности и ведомственной подчиненности. 

Ранее в Минлесхозе сообщили, что в 2016 году в стране было собрано больше сока – около 15 тысяч тонн, а в 2015-м – около 20 тысяч. Тогда уменьшение объемов заготовки связали с проблемами с оплатой поставленного сока перерабатывающими предприятиями.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестском районе, по данным Белгоспищепрома, заготовка березового сока уже почти завершена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава МИД Польши: Дальнейшее сотрудничество Беларуси с ЕС зависит от Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика