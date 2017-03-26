27 марта в Бресте рассмотрели административный материал, составленный в отношении активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк.



Полина Шарендо-Панасюк (в центре с мегафоном) на четвертом «Марше нетунеядцев»

Женщину признали виновной по статье «Мелкое хулиганство» и назначили 15 базовых величин штрафа (345 рублей).

«На суде свидетели-милиционеры сказали, что слышали, как я якобы нецензурно выражалась в общественном месте», — сообщила TUT.BY Полина Шарендо-Панасюк.

Напомним, активистку задержали 25 марта в Бресте недалеко от дома. По словам женщины, вечером накануне она обратила внимание на машину и людей в гражданском, которые «дежурили» у нее под подъездом.

25 марта Полина Шарендо-Панасюк в разрешенных властями мероприятиях ко Дню Воли не участвовала. Люди в штатском ее задержали, когда она выходила из продовольственного магазина. На глазах очевидцев ее посадили в автомобиль и уезли.

Полина Шарендо-Панасюк была замечена на третьем и четвертом «Маршах нетунеядцев», которые прошли в Бресте 5 и 12 марта. Ранее за участие в несанкционированных маршах нетунеядцев и неповиновение сотрудникам милиции она получила 30 базовых величин штрафа .