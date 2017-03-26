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Задержанная в День Воли активистка из Бреста получила 345 рублей штрафа за мелкое хулиганство
27.03.2017 15:18 — Новости Экономики | Tut.by
27 марта в Бресте рассмотрели административный материал, составленный в отношении активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк.
Женщину признали виновной по статье «Мелкое хулиганство» и назначили 15 базовых величин штрафа (345 рублей).
«На суде свидетели-милиционеры сказали, что слышали, как я якобы нецензурно выражалась в общественном месте», — сообщила TUT.BY Полина Шарендо-Панасюк.
Напомним, активистку задержали 25 марта в Бресте недалеко от дома. По словам женщины, вечером накануне она обратила внимание на машину и людей в гражданском, которые «дежурили» у нее под подъездом.
25 марта Полина Шарендо-Панасюк в разрешенных властями
Полина Шарендо-Панасюк была замечена на третьем и четвертом «Маршах нетунеядцев», которые прошли в Бресте 5 и 12 марта. Ранее за участие в несанкционированных маршах нетунеядцев и неповиновение сотрудникам милиции
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На суде свидетели рассказали, что слышали, как она нецензурно выражалась в общественном месте.
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