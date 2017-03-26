﻿ Задержанная в День Воли активистка из Бреста получила 345 рублей штрафа за мелкое хулиганство. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Задержанная в День Воли активистка из Бреста получила 345 рублей штрафа за мелкое хулиганство

27.03.2017 15:18 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

27 марта в Бресте рассмотрели административный материал, составленный в отношении активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк.


Полина Шарендо-Панасюк (в центре с мегафоном) на четвертом «Марше нетунеядцев»

Женщину признали виновной по статье «Мелкое хулиганство» и назначили 15 базовых величин штрафа (345 рублей).

«На суде свидетели-милиционеры сказали, что слышали, как я якобы нецензурно выражалась в общественном месте», — сообщила TUT.BY Полина Шарендо-Панасюк.

Напомним, активистку задержали 25 марта в Бресте недалеко от дома. По словам женщины, вечером накануне она обратила внимание на машину и людей в гражданском, которые «дежурили» у нее под подъездом.

25 марта Полина Шарендо-Панасюк в разрешенных властями мероприятиях ко Дню Воли не участвовала. Люди в штатском ее задержали, когда она выходила из продовольственного магазина. На глазах очевидцев ее посадили в автомобиль и уезли.

Полина Шарендо-Панасюк была замечена на третьем и четвертом «Маршах нетунеядцев», которые прошли в Бресте 5 и 12 марта. Ранее за участие в несанкционированных маршах нетунеядцев и неповиновение сотрудникам милиции она получила 30 базовых величин штрафа.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На суде свидетели рассказали, что слышали, как она нецензурно выражалась в общественном месте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Тозик: сотрудничество России с Китаем выгодно и Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика