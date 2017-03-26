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От осуждений до предупреждений о новых санкциях. Политики высказались о задержаниях в Беларуси

27.03.2017 16:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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После массовых задержаний граждан на акциях, прошедших в минувшие выходные в городах Беларуси, политики многих стран выступили с осуждением. Первыми призвали отпустить всех задержанных ЕС и США.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сегодня появились новые заявления.

Спецдокладчик ПАСЕ Андреа Ригони, визит которого в Беларусь закончился 24 марта, призвал белорусские власти оставаться сосредоточенными на пути диалога с Парламентской Ассамблеей и немедленно освободить всех, кто был задержан 25 марта.

В совместном заявлении глава комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ Игнасио Санчез Амора и глава рабочей группы по Беларуси ПА ОБСЕ Кента Харстеда призывают власти Беларуси уважать право на свободу собраний и освободить всех задержанных в ходе мирных акций протеста.

«Беларусь согласилась на определенные обязательства как член ОБСЕ, в том числе соблюдения права граждан на мирные собрания и демонстрации. Массовые аресты, которые произошли в эти выходные, чрезмерное применение силы против протестующих и рейды в организации гражданского общества явно нарушают эти обязательства», — сказал Санчез Амор.

В МИД Великобритании отметили, что у властей «не было оснований для применения силы или запугивания лиц, осуществляющих свое право на мирный протест». В ведомстве призвали правительство Беларуси уважать и отстаивать право на свободу ассоциаций, собраний.

«Мы также призываем правительство Беларуси освободить мирных демонстрантов, которые все еще задержаны», — сказано в сообщении.

С подобными требованиями выступил и МИД Чехии.

Несмотря на обещания режим не готов к открытию общества и сближению с Европейским союзом, заявила депутат немецкого бундестага от фракции «Союз-90» / «Зеленые» Марилуизе Бек, комментируя последние события в Беларуси и России.

«Показательно, что в один и тот же уик-энд в двух странах Евразийского экономического союза одинаково действовали против активного общества», — отметила Бек.

А вот глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что страны Запада могут ввести против Беларуси новые санкции, если в стране снова появятся политические заключенные.

«Это на самом деле скажется не только на внутренней политике, где таким образом ситуация не будет стабилизирована, но это отразится и на дальнейших отношениях с Евросоюзом. И, соответственно, на всех других договоренностях, вытекающих из этого и которые на самом деле были бы выгодны Беларуси как стране», — заявил министр.

 
 
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После массовых задержаний граждан на акциях, прошедших в минувшие выходные в городах Беларуси, политики многих стран выступили с осуждением. Первыми призвали...

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