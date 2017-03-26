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От осуждений до предупреждений о новых санкциях. Политики высказались о задержаниях в Беларуси
27.03.2017 16:28 — Новости Экономики | Tut.by
После массовых
Сегодня появились новые заявления.
Спецдокладчик ПАСЕ Андреа Ригони, визит которого в Беларусь закончился 24 марта,
В совместном
«Беларусь согласилась на определенные обязательства как член ОБСЕ, в том числе соблюдения права граждан на мирные собрания и демонстрации. Массовые аресты, которые произошли в эти выходные, чрезмерное применение силы против протестующих и рейды в организации гражданского общества явно нарушают эти обязательства», — сказал Санчез Амор.
В МИД Великобритании
«Мы также призываем правительство Беларуси освободить мирных демонстрантов, которые все еще задержаны», — сказано в сообщении.
С подобными требованиями
Несмотря на обещания режим не готов к открытию общества и сближению с Европейским союзом, заявила депутат немецкого бундестага от фракции «Союз-90» / «Зеленые» Марилуизе Бек,
«Показательно, что в один и тот же уик-энд в двух странах Евразийского экономического союза одинаково действовали против активного общества», — отметила Бек.
А вот глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что страны Запада могут ввести против Беларуси новые санкции, если в стране снова появятся политические заключенные.
«Это на самом деле скажется не только на внутренней политике, где таким образом ситуация не будет стабилизирована, но это отразится и на дальнейших отношениях с Евросоюзом. И, соответственно, на всех других договоренностях, вытекающих из этого и которые на самом деле были бы выгодны Беларуси как стране», —
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После массовых задержаний граждан на акциях, прошедших в минувшие выходные в городах Беларуси, политики многих стран выступили с осуждением. Первыми призвали...
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