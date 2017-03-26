Вторые сутки экс-кандидат на выборах президента Беларуси 2010 года Владимир Некляев находится в неврологическом отделении Брестской больницы скорой медицинской помощи. Ночью 25 марта политика сняли с поезда, когда он возвращался из Варшавы, и доставили в изолятор временного содержания, где у него случился гипертонический криз. В интервью TUT.BY Владимир Некляев рассказал, как его задерживали, почему Минск на День Воли остался без лидеров и что он планирует делать дальше.





Владимир Прокофьевич гостей встречает в больничной койке с ноутбуком на коленях. Несмотря на слабость, политик старается не выпадать из общественной жизни и продолжает работать, принимать гостей, журналистов.

Задержали Владимира Некляева 25 марта, когда он возвращался в Минск из Польши. В Варшаве экс-кандидат в президенты участвовал в конгрессе по ситуации в Беларуси, который проводил польский Сейм.

По словам Владимира Некляева, они с Николаем Статкевичем намеренно «разъехались» перед Днем Воли, чтобы избежать «превентивных задержаний».

— Было сложно придумать что-то такое, чтобы этого (задержания. — Прим. TUT.BY) не произошло. Мы (со Статкевичем. — Прим. TUT.BY) поняли, что не должны быть вместе, чтобы нас двоих превентивно не забрали. Мы придумали, что я поеду в Польшу высказаться в Сейме по нашей ситуации, а он должен был оставаться тут (в Беларуси. — Прим. TUT.BY). Мы понимали, что при тотальном наблюдении, тотальной прослушке всех каналов связи, спрятаться в Минске невозможно. Даже в этой булке или батоне, превратившись в изюм, — отметил собеседник.

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Из Польши политик должен был прилететь в Минск самолетом, но ему сообщили, что в аэропорту белорусской столицы его уже ждут люди в штатском. Учитывая обстоятельства, поэт решил возвращаться на родину поездом. Однако и тут его ждали. После пограничного контроля его задержали белорусские правоохранители. По данным политика, остановили его по инициативе КГБ.

С вокзала его увезли в изолятор временного содержания. Изначально предполагалось, что Владимира Некляева доставят в Минск, так как еще 23 марта он должен был предстать перед судом вместе с Николаем Статкевичем по обвинению в нарушении закона «О массовых мероприятиях» за организацию и участие в «Марше рассерженных белорусов» 17 февраля . Однако этого не случилось. В камере, которую политик делил с другими заключенными, ему стало плохо.





— Тут (в Бресте. — Прим. TUT.BY) медики просто выполнили клятву Гиппократа, клятву доктора, для которого прежде всего идет человек и его здоровье. Когда меня выпишут, я приду с цветами, которые мне принесли, к женщине (врачу, которая настояла на госпитализации политика. — Прим. TUT.BY). (…) Что бы ей ни говорили и как бы ни уговаривали, она сказала: «Я вижу, что этот человек может ночь не пережить. Я не могу взять на себя ответственность за жизнь этого человека». И они (правоохранители. — TUT.BY) были вынуждены положить меня в больницу, — отметил политик.

За событиями Дня Воли Владимир Прокофьевич следил уже по репортажам СМИ. Как отметил собеседник, он был поражен жесткими действиями сотрудников милиции, которые разгоняли участников несанкционированной акции .

— Более позорного зрелища я не видел. Даже на Плошчы (в 2010 году. — TUT.BY)… Все-таки там стояли лицом к лицу, друг против друга. Речь шла о власти, о противостоянии. А тут… дети, женщины, старики… — подчеркнул Владимир Некляев.





«Я не говорю, что нужно ходить в обнимку и целоваться»

Анализируя прошедшую в Минске акцию, Владимир Некляев подверг критике отъезд оставшихся лидеров оппозиции на резрешенные мероприятия в регионах. Напомним, лидер кампании Андрей Дмитриев выступил в Гродно . Экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич поехала в Брест , как и лидер движения «За свабоду!» Александр Милинкевич.

— 25 марта никто из Минска уезжать не должен был. Это положение в оппозиции — когда каждый делает свое и каждого можно заподозрить в том, что он это делает не сам — очень опасное. Не только для существования самой оппозиции, но и для тех целей и задач, которые перед ней стоят. Поэтому лично я всем предлагаю собраться, обсудить ситуацию и придти наконец к какому-то решению, объединению. Я не говорю, что нужно ходить в обнимку и целоваться. Но наиважнейшие акции должны обговариваться загодя и проводиться совместно. Это обязательно, — сообщил политик.

После выписки Владимир Некляев планирует встретиться с Николаем Статкевичем, чтобы «проанализировать ситуацию».