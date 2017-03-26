Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец вышел на свободу 27 марта после 15 суток ареста за участие в «Марше нетунеядцев» 12 марта в Орше. Об этом сообщает пресс-служба БХД.



Павел Северинец во время суда в Орше 13 марта. Фото: TUT.BY

«Пока мы ждали его у ИВС, его на машине отвезли на вокзал и там выбросили», — заявила мать политика, координатор БХД по Витебской области Татьяна Северинец, которую оштрафовали за участие в витебской акции на 1150 рублей.

Напомним, Северинца задержали в Орше после «Марша нетунеядцев» 12 марта. На следующий день над ним прошел суд. Северинцу дали 15 суток за организацию несанкционированного массового мероприятия.