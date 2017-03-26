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Северинец вышел на свободу после 15 суток ареста
27.03.2017 17:34 — Новости Экономики | Tut.by
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец вышел на свободу 27 марта после 15 суток ареста за участие в «Марше нетунеядцев» 12 марта в Орше. Об этом
«Пока мы ждали его у ИВС, его на машине отвезли на вокзал и там выбросили», — заявила мать политика, координатор БХД по Витебской области Татьяна Северинец, которую
Напомним, Северинца задержали в Орше после «Марша нетунеядцев» 12 марта. На следующий день над ним прошел суд. Северинцу
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Северинцу дали 15 суток за организацию несанкционированного массового мероприятия.
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