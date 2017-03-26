28 марта в головном офисе МТС пройдет мероприятие Локальной сети Глобального Договора ООН, посвященное новому этапу ее развития. Участники Инициативы, представители ведущих социально ответственных белорусских компаний, международных организаций, правительства и СМИ зададут вектор социальной ответственности бизнеса и совершенствования деятельности Локальной сети на текущий год.

Генеральный директор МТС Владимир Карпович, постоянный представитель ООН/ПРООН Санака Самарасинха, руководитель проекта ПРООН Таисия Елецких, руководитель конкурса Social Weekend Александр Скрабовский, и другие яркие представители сектора корпоративной социальной ответственности поделятся лучшими практиками реализации принципов Глобального Договора, а также расскажут о возможностях Локальной сети ГД ООН в Беларуси.

Одним из шагов к активизации деятельности Локальной Сети ГД ООН стал перенос ее Штаба на ресурсную базу крупнейшего республиканского конкурса социальных проектов. В ближайшее время будет зарегистрирован социальный Фонд “Добра”, на базе которого Локальная сеть будет осуществлять администрирование и продвижение Инициативы “Глобальный Договор” в Беларуси, развитие международного сотрудничества, а также тестирование и запуск КСО-проектов и новых социальных технологий.

Глобальный договор – инициатива ООН, которая ставит задачу развития принципов социальной ответственности бизнеса и призывает деловые круги руководствоваться в своей деятельности десятью основополагающими принципами в области соблюдения прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Идея Глобального Договора была выдвинута ООН в 1999 году с целью призвать бизнес сообщество участвовать в решении наиболее острых проблем общества. Сегодня более, чем 12000 организаций подписали Глобальный Договор, подтвердив тем самым готовность внедрять принципы социальной ответственностью в свою практику.

Беларусь – не исключение. 20 декабря 2006 года состоялась торжественная презентация «Глобального договора» в Республике Беларусь, на которой первая группа белорусских компаний получила сертификаты о присоединении к международной инициативе ООН. 15 марта 2007 года На Первом организационном собрании социально-ответственных бизнесов и организаций было принято решение о создании Локальной сети Глобального договора в Беларуси.