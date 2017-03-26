В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компактный телескопический кран Liebherr в германском энергопроекте Вот уже несколько месяцев Max Bögl Group реализует интеллектуальную концепцию производства и хранения природного электричества на северо-востоке земли...

Вот уже несколько месяцев Max Bögl Group реализует интеллектуальную концепцию производства и хранения природного электричества на северо-востоке земли Баден-Вюртемберг. Современная насосная аккумуляторная электростанция строится возле Швабиш-Халля. Здесь же воздвигается четыре ветряных турбины. Общая высота достигает 240 метров, что делает их одними из самых высоких в мире. Особенностью этого проекта является то, что позже каждая ветротурбина будет расположена в центре круглого водоема. Избыточная энергия может использоваться для перекачивания воды из долины в эти водохранилища, а затем, когда потребуется электричество, ее можно выпускать для привода турбин электростанции. Массивные водохранилища строятся с помощью телескопического гусеничного крана Liebherr LTR 1220. Компактный телескопический кран идеально подходит для строительства массивных стен этих водоемов благодаря своей исключительной гибкости. Устанавливаемый в центре круглого фундамента диаметром 63 метра кран имеет очень небольшую площадь опирания.Далее он должен лишь маневрировать, несколько метров туда, несколько матров сюда, чтобы быть в состоянии добраться до каждой точки стены водохранилища. Кроме того, кран LTR 1220 может перемещаться с двенадцатью тоннами железобетонных блоков, прикрепленных к нему. Это огромная выгода, которая позволяет строительным работам быстро продвигаться.www.liebherr.com