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Компактный телескопический кран Liebherr в германском энергопроекте

27.03.2017 15:12 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Вот уже несколько месяцев Max Bögl Group реализует интеллектуальную концепцию производства и хранения природного электричества на северо-востоке земли Баден-Вюртемберг. Современная насосная аккумуляторная электростанция строится возле Швабиш-Халля. Здесь же воздвигается четыре ветряных турбины. Общая высота достигает 240 метров, что делает их одними из самых высоких в мире. Особенностью этого проекта является то, что позже каждая ветротурбина будет расположена в центре круглого водоема. Избыточная энергия может использоваться для перекачивания воды из долины в эти водохранилища, а затем, когда потребуется электричество, ее можно выпускать для привода турбин электростанции. Массивные водохранилища строятся с помощью телескопического гусеничного крана Liebherr LTR 1220. Компактный телескопический кран идеально подходит для строительства массивных стен этих водоемов благодаря своей исключительной гибкости. Устанавливаемый в центре круглого фундамента диаметром 63 метра кран имеет очень небольшую площадь опирания.

Далее он должен лишь маневрировать, несколько метров туда, несколько матров сюда, чтобы быть в состоянии добраться до каждой точки стены водохранилища. Кроме того, кран LTR 1220 может перемещаться с двенадцатью тоннами железобетонных блоков, прикрепленных к нему. Это огромная выгода, которая позволяет строительным работам быстро продвигаться.

www.liebherr.com
 
 
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