В Минске проходят массовые суды над задержанными на не разрешенных властями акциях по случаю Дня Воли 25 и 26 марта . Задержанные, 145 человек, получают «сутки» и штрафы за правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица), 17.1 — мелкое хулиганство. Свидетелями выступают сотрудники ОМОНа. Традиционно хороши звучащие в судах диалоги . Отпущен из-за прекращения дела один человек.

Сутки и штрафы ФИО Статья Судья Решение Суд Советского района (14 человек) Кулаков Леонид ст. 23.4 и ч.3 ст. 23.34 Марина Федрова 25 суток Захаревич Дмитрий ст. 23.4 и ч.3 ст. 23.34 Марина Федрова 20 суток Спирин Алексей ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34 Марина Федрова 25 базовых Лобунов Дмитрий ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34 Александр Волк 20 базовых Смирнов Ю.В. ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34 Александр Волк 25 базовых Жигалов М.В. ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34 Александр Волк 10 суток Шелутко Алексей ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34 Светлана Солопан 27 базовых Шелутко Л.Л. Наталья Бондар 20 базовых Костылянченко М.А. ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34 Дмитрий Жданок 15 суток Пожарная О.В. ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34 Елена Крукович 25 базовых Расчепин А.С. ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34 Наталья Драчева 30 базовых Самодуров П.В. ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34 Наталья Драчева 25 базовых Шилак Дмитрий ст. 17.1 Вероника Абрамович 5 суток Пархомчик С.А. ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34 Вероника Абрамович 30 базовых Суд Фрунзенского района (15 человек) Куприянчик Д.С. ч.1 ст. 23.34 25 базовых Кравченко А.И. ч.1 ст. 23.34 Анна Буйновская 25 базовых Лопатик М.П. ч.1 ст. 23.34 Елена Бушина 25 базовых Самарин Н.В. ч.1 ст. 23.34 3 суток Чевычелов А.И. ч.1 ст. 23.34 и ст. 23.4 35 базовых Голышев А.И. ч.1 ст. 23.34 Залуцкий 20 базовых Лесовец П.Н. ч.1 ст. 23.34 20 базовых Кравченко В.И. ч.1 ст. 23.34 30 базовых Кравченко И.Г. ч.1 ст. 23.34 15 базовых Крайцев Д.В. ч.1 ст. 23.34 15 базовых Крайцев П.В. ч.1 ст. 23.34 15 базовых Никитенко В.Н. ч.1 ст. 23.34 13 суток Каранкевич А.О. ч.1 ст. 23.34 15 базовых Иваншин ч.1 ст. 23.34 Громов ч.1 ст. 23.34 Лищук 5 суток Подолянчик ч.2 ст. 23.34 15 базовых Суд Ленинского района (15 человек) Белоус Павел ст. 17.1 Остапенко 15 суток Тарароев Д.Р. ст. 17.1 и ст. 23.4 Камушкин 7 суток Терещенко Руслан, гражданин Украины ст. 17.1 и ст. 23.4 Камушкин 15 суток Мищенко Роман ст. 17.1 и ст. 23.4 Камушкин 15 суток Жуковец Е.М. ст. 17.1 и ст. 23.4 Филютич А.С. ст. 17.1 и ст. 23.4 Кроян Н.А. ст. 17.1 и ст. 23.4 Бондарчик Д.П. ст. 17.1 и ст. 23.4 Шинкевич Кристиан ст. 17.1 20 базовых Рудаков Виталий ст. 17.1 10 базовых Краснокутский Никита ст. 17.1 Мигурский 10 суток Куценко Иван ст. 17.1 и ст. 23.4 Дарьичев С.А. ст. 17.1 и ст. 23.34 Протасевич Роман ст. 17.1 Татьяна Дорошенко 10 суток Хавкин Александр, бывший скрипач «Крамбамбули ст. 17.1 и ст. 23.34 Корнейчик стало плохо в суде, 25 базовых Суд Московского района (15 человек за День Воли и задержанный накануне Алесь Логвинец) Старовойтов П.М. ч.3 ст. 23.34 Елена Черняк 10 суток Лынник Андрей ч.1 ст. 23.34 Елена Рудницкая 30 базовых Гладыш А.С. ч.1 ст. 23.34 Татьяна Мотыль 20 базовых Головин Алексей ст. 17.1 10 суток Морозов Ю.И. ст. 17.1 30 базовых Гасенков А.М. ч.1 ст. 23.34 25 базовых Лужинский О.З. ст. 17.1 Александр Петраш 30 базовых Борозенко Александр ст. 17.1 15 суток Дедюля А.И. ст. 17.1 Виктор Казак 10 суток Габа Е.А. ст. 17.1 10 суток Вильковский С.Э. ст. 17.1 20 базовых Карташев А.В. ст. 17.1 10 суток Марков В.А. ст. 17.1 10 суток Рощина Ольга ст. 17.1 и ст. 23.34 Александр Петраш 13 суток Лановенко С.В. ст. 17.1 10 суток Логвинец Алесь ст. 17.1 Виктор Казак 10 суток Суд Заводского района (20 человек) Гапонов Д.А. 17.1 10 суток Ситько А.И. 17.1 10 суток Рабушко П.А. 17.1 5 суток Карсюк Максим 17.1 5 базовых Фильченко В.А. 17.1 4 базовые Толкач И.А. 17.1 3 базовых Демидов Д.А. 17.1 10 базовых Волк Р.Д. 17.1 8 суток Гончарова Людмила 17.1 10 базовых Свинко Александр 17.1 10 базовых Мишаковский 17.1 5 суток Орешков Иван 17.1 5 базовых Красочки Александр 17.1 10 базовых Домбровский 17.1 3 суток Кухта Анастасия 17.1 3 базовых Рудый 17.1 7 суток Хмелевский Юрий 17.1 Фролов Максим 17.1 10 суток Шарендо А. 17.1 15 суток Казапович 3 базовые Суд Первомайского района (16 человек) Бордак Наталья ст. 17.1 и ст. 23.4 Цыкал Д. 7 суток Бурый Николай ст. 23.4 Сидорок И. 10 базовых Хотенко Алексей ст. 17.1 и ст. 23.4 Сидорок И. 7 суток Николайчик Ольга ст. 17.1 и ст. 23.4 Горбатовский Ю. 10 суток Мартысевич Александр ст. 17.1 и ст. 23.4 Попко А. 7 суток Кваченок Сергей ч.1 ст. 23.34 и ст. 23.4 Черепович С. 10 суток Акулич Александр ч.1 ст. 23.34 и ст. 23.4 Свиридович О. 30 базовых Комар Дмитрий ч.1 ст. 23.34 и ст. 23.4 Богомья О. 5 суток Автоненко Игорь ч.1 ст. 23.34 и ст. 23.4 Ященко А. 30 базовых Кишкевич Илья ч.1 ст. 23.34 и ст. 23.4 Малькова Т. 25 базовых Цыганков Михаил ч.1 ст. 23.34 и ст. 23.4 Дреко О. 25 базовых Королев Артем ч.3 ст. 23.34 и ст. 23.4 Горбатовский Ю. 13 суток Лях Павел ст. 17.1 и ст. 23.4 Ященко А. 11 суток Уманец Дмитрий ч.1 ст. 23.34 и ст. 23.4 Макухо В. 25 базовых Попок Александр ч.1 ст. 23.34 и ст. 23.4 Навроцкий Е. 29 базовых Безлюдова Яна ч.3 ст. 23.34 и ст. 23.4 Черепович С. 30 базовых Суд Центрального района (16 человек) Ковалгин Дмитрий ст. 17.1 и ст. 23.4 5 суток Рымашевский Виталий перенесено на 4 апреля Сильченко Дмитрий ст. 17.1 и ст. 23.4 5 суток Садовский Денис ст. 17.1 и ст. 23.4 Михаил Хома 80 базовых Хренков ст. 23.4 и ст. 17.1 17 базовых Клименко Алекс ст. 23.4 и ст. 17.1 4 суток Кучминский Валентин ст. 23.34 20 базовых Сафроненко А.В. ст. 17.1 и ст. 23.4 4 базовых Королев М. ст. 17.1 и ст. 23.4 8 базовых Кузнецов С. ст. 17.1 и ст. 23.4 20 базовых Кузнецов А. ст. 17.1 и ст. 23.4 20 базовых Адамович ст. 17.1 и ст. 23.4 20 базовых Поправко ст. 17.1 и ст. 23.4 20 базовых Батьков ст. 23.4 4 базовые Гаврушко ст. 23.4 4 базовые Чурсин ст. 23.4 2 базовые Суд Партизанского района (13 человек) Ходанович ст. 17.1 20 базовых Ермолаев Павел ст. 23.34 и ст. 23.4 5 суток Лаппо Павел ст. 23.34 и ст. 23.4 80 базовых Мощук ст. 17.1 15 базовых Осипчик ст. 17.1 5 базовых Ворошков ст. 17.1 20 базовых Марцалев Сергей ст. 17.1 5 суток Синицын Сергей ст. 23.34 и ст. 23.4 7 суток Винярский Максим ст. 17.1 и ст. 23.4 8 суток Лукашевич Дмитрий ст. 17.1 и ст. 23.4 40 базовых Матетский ст. 17.1 20 базовых Данилкович ст. 23.34 25 базовых Аксенов ст. 17.1 15 базовых Ходанович ст. 17.1 20 базовых Суд Октябрьского района (16 человек) Курец Александр ч. 1 ст. 23.34 10 суток Соколовский ст. 23.34 10 суток Палихович Алексей, гражданин России ч.1 ст. 23.34 12 суток Губич О. ч.1 ст. 23.34 30 базовых Славников Н. ч.1 ст. 23.34 30 базовых Михеенков С. ст. 23.34 30 базовых Юркевич А. ст. 23.34 и ст. 17.1 40 базовых Юреня Р. ст. 23.34, 17.1, 23.4 40 базовых Агарок С. ч.1 ст. 23.34 30 базовых Ковалев М. ч.1 ст. 23.34 30 базовых Гриневич Т. ч. 1 ст. 23.34 прекращено, отпущен Позняк Артем 12 суток Михневич М. ст. 23.34 30 базовых Черняк Артем ст. 23.34 12 суток Сухнат Г. ст. 17.1 и ст. 23.4 30 базовых