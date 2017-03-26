В Минске проходят массовые суды над задержанными на не разрешенных властями акциях по случаю Дня Воли 25 и 26 марта. Задержанные, 145 человек, получают «сутки» и штрафы за правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица), 17.1 — мелкое хулиганство. Свидетелями выступают сотрудники ОМОНа. Традиционно хороши звучащие в судах диалоги. Отпущен из-за прекращения дела один человек.
Сутки и штрафы
ФИО
Статья
Судья
Решение
Суд Советского района (14 человек)
Кулаков Леонид
ст. 23.4 и ч.3 ст. 23.34
Марина Федрова
25 суток
Захаревич Дмитрий
ст. 23.4 и ч.3 ст. 23.34
Марина Федрова
20 суток
Спирин Алексей
ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34
Марина Федрова
25 базовых
Лобунов Дмитрий
ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34
Александр Волк
20 базовых
Смирнов Ю.В.
ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34
Александр Волк
25 базовых
Жигалов М.В.
ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34
Александр Волк
10 суток
Шелутко Алексей
ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34
Светлана Солопан
27 базовых
Шелутко Л.Л.
Наталья Бондар
20 базовых
Костылянченко М.А.
ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34
Дмитрий Жданок
15 суток
Пожарная О.В.
ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34
Елена Крукович
25 базовых
Расчепин А.С.
ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34
Наталья Драчева
30 базовых
Самодуров П.В.
ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34
Наталья Драчева
25 базовых
Шилак Дмитрий
ст. 17.1
Вероника Абрамович
5 суток
Пархомчик С.А.
ст. 23.4 и ч.1 ст. 23.34
Вероника Абрамович
30 базовых
Суд Фрунзенского района (15 человек)
Куприянчик Д.С.
ч.1 ст. 23.34
25 базовых
Кравченко А.И.
ч.1 ст. 23.34
Анна Буйновская
25 базовых
Лопатик М.П.
ч.1 ст. 23.34
Елена Бушина
25 базовых
Самарин Н.В.
ч.1 ст. 23.34
3 суток
Чевычелов А.И.
ч.1 ст. 23.34 и ст. 23.4
35 базовых
Голышев А.И.
ч.1 ст. 23.34
Залуцкий
20 базовых
Лесовец П.Н.
ч.1 ст. 23.34
20 базовых
Кравченко В.И.
ч.1 ст. 23.34
30 базовых
Кравченко И.Г.
ч.1 ст. 23.34
15 базовых
Крайцев Д.В.
ч.1 ст. 23.34
15 базовых
Крайцев П.В.
ч.1 ст. 23.34
15 базовых
Никитенко В.Н.
ч.1 ст. 23.34
13 суток
Каранкевич А.О.
ч.1 ст. 23.34
15 базовых
Иваншин
ч.1 ст. 23.34
Громов
ч.1 ст. 23.34
Лищук
5 суток
Подолянчик
ч.2 ст. 23.34
15 базовых
Суд Ленинского района (15 человек)
Белоус Павел
ст. 17.1
Остапенко
15 суток
Тарароев Д.Р.
ст. 17.1 и ст. 23.4
Камушкин
7 суток
Терещенко Руслан, гражданин Украины
ст. 17.1 и ст. 23.4
Камушкин
15 суток
Мищенко Роман
ст. 17.1 и ст. 23.4
Камушкин
15 суток
Жуковец Е.М.
ст. 17.1 и ст. 23.4
Филютич А.С.
ст. 17.1 и ст. 23.4
Кроян Н.А.
ст. 17.1 и ст. 23.4
Бондарчик Д.П.
ст. 17.1 и ст. 23.4
Шинкевич Кристиан
ст. 17.1
20 базовых
Рудаков Виталий
ст. 17.1
10 базовых
Краснокутский Никита
ст. 17.1
Мигурский
10 суток
Куценко Иван
ст. 17.1 и ст. 23.4
Дарьичев С.А.
ст. 17.1 и ст. 23.34
Протасевич Роман
ст. 17.1
Татьяна Дорошенко
10 суток
Хавкин Александр, бывший скрипач «Крамбамбули
ст. 17.1 и ст. 23.34
Корнейчик
стало плохо в суде, 25 базовых
Суд Московского района (15 человек за День Воли и задержанный накануне Алесь Логвинец)
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