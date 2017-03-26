﻿ Похороны оттепели или временный срыв? Анонс дискуссии о политической ситуации в стране. 21.by
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Похороны оттепели или временный срыв? Анонс дискуссии о политической ситуации в стране

27.03.2017 18:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Волна протестов сменилась волной задержаний, арестов и жестких разгонов акций. Можно ли попрощаться с оттепелью на годы или мы наблюдаем лишь короткий временный откат? Об этом — очередной выпуск Дискуссии TUT.


Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Вместе со старшим аналитиком BISS Денисом Мельянцовым и руководителем центра «Политическая сфера» Андреем Казакевичем мы попытаемся понять, насколько долгосрочным может быть эффект от весенних протестов и жесткой реакции власти на них. Мы обсудим логику власти, действия оппозиции, реакцию Запада и то, как она может повлиять на поведение Минска.

Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY во вторник, 28 марта, в 14.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с политологами Андреем Казакевичем и Денисом Мельянцовым мы обсудим, насколько долгосрочным может быть эффект от весенних протестов и жесткой реакции...

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