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Похороны оттепели или временный срыв? Анонс дискуссии о политической ситуации в стране
27.03.2017 18:10 — Новости Экономики | Tut.by
Волна протестов сменилась волной задержаний, арестов и жестких разгонов акций. Можно ли попрощаться с оттепелью на годы или мы наблюдаем лишь короткий временный откат? Об этом — очередной выпуск Дискуссии TUT.
Вместе со старшим аналитиком BISS Денисом Мельянцовым и руководителем центра «Политическая сфера» Андреем Казакевичем мы попытаемся понять, насколько долгосрочным может быть эффект от весенних протестов и жесткой реакции власти на них. Мы обсудим логику власти, действия оппозиции, реакцию Запада и то, как она может повлиять на поведение Минска.
Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY во вторник, 28 марта, в 14.00.
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Вместе с политологами Андреем Казакевичем и Денисом Мельянцовым мы обсудим, насколько долгосрочным может быть эффект от весенних протестов и жесткой реакции...
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