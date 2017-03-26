Фактором, замедляющим развитие рынка ценных бумаг, является действие преимущественного права облисполкомов и Мингорисполкома на покупку акций, приобретенных гражданами в процессе разгосударствления в обмен на чеки «Имущество» и на льготных условиях. Об этом говорится в ежегодном отчете Департамента ценных бумаг Министерства финансов.





Срок реализации преимущественного права может составлять до 3 месяцев для каждой потенциальной сделки и является сдерживающим фактором для активизации участников рынка, говорится в отчете. В настоящее время преимущественное право действует в отношении 317 компаний, что на 76 компаний больше, чем по итогам 2011 года, в котором такое право было введено.

В Минфине также отметили, что сделки по реализации облисполкомами и Мингорисполкомом преимущественного права совершаются на неорганизованном рынке, т.е. не участвуют в расчетах рыночных цен на акции открытых акционерных обществ, что, в свою очередь, негативно сказывается на показателе капитализации рынка акций.

Эксперты также отметили, что повышение уровня ликвидности фондового рынка в нынешних условиях невозможно без активизации обращения акционерного капитала, находящегося в государственной собственности. Повысить заинтересованность инвесторов к рынку ценных бумаг в Беларуси можно через постепенное увеличение уставных фондов акционерных обществ за счет частных инвестиций либо путем продажи ценных бумаг, находящихся в республиканской и коммунальной собственности, говорится в отчете.

Ликвидность рынка акций остается низкой — в 2016 году рыночные цены рассчитывались по акциям 63 акционерных обществ (в 2015 году — 76 эмитентов).

По состоянию на 1 января 2017 года к обращению на бирже допущены акции 2387 юридических лиц (2 426 выпусков).

В 2016 году первичное размещение акций на бирже не осуществлялось.

Суммарный объем сделок купли-продажи акций открытых акционерных обществ (ОАО) на организованном вторичном рынке в 2016 году составил 50,3 млн рублей (увеличение по сравнению с 2015 годом в 2,5раза) или 17 708 090 акций (в 2015 году объем составил 20,2 млн рублей или 46 374 540 акций).

Количество сделок, заключенных с акциями в торговой системе биржи в 2016 году, с оставило 2805 (за 2015 год — 3257 сделок). При этом в 2016 году сделок, расчеты по которым осуществлялись в белорусских рублях, было заключено на 44,7 млн рублей (2 795 сделок), в долларах — на 297 561,6 долларов (2 сделки), в евро — на 1 155 евро (2 сделки), в российских рублях — на 167 671 840 российских рублей (6 сделок).