В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кондиционирование воздуха на ISH 2017 С 14 по 18 марта 2017 года во Франкфурте-на-Майне прошла очередная выставка ISH, крупнейшая в мире международная выставка по водоснабжению, отопительным системам,...

С 14 по 18 марта 2017 года во Франкфурте-на-Майне прошла очередная выставка ISH, крупнейшая в мире международная выставка по водоснабжению, отопительным системам, кондиционированию, сантехническому оборудованию. Главный международный лозунг выставки таков. Энергоэффективность, ресурсосбережение, технологии на базе возобновляемых источников энергии. Выставка ISH представляет собой единственный форум инноваций, охватывающий весь мир, в котором посетители со всех стран могут ознакомиться с последними технологическими достижениями во многих отраслях производства и разработок. Достижения в области климатического оборудования занимали значительное место на выставке и соответствовали провозглашенному лозунгу. В павильонах 9 и 11 были представлены последние достижения и инновации энергоэффективного и экологичного кондиционирования на стендах известных и начинающих компаний Ariston, REMKO GmbH&Co, STIEBEL ELTRON, Daikin, Mitsubishi Electric, Bosch.Одним из важных событий в мире климата сегодня является прорыв в области экологичности и энергоэффективности хладоагентов. Одним из примеров является фреон R32. Основной особенностью данного продукта в отличие от наиболее часто используемого R410А является более низкий коэффициент потенциала глобального потепления, что оказывает меньшее вредное воздействие на окружающую среду.Ведущие компании данной отрасли Daikin, Mitsubishi Electric, Fujitsu General, Toshiba начали выпускать фреон R32 для кондиционеров, который только начинает поступать на российский рынок. Также на выставке были представлены многие другие инновации бытовых, автомобильных, промышленных, полупромышленных, мультизональных сплит-систем.www.konderkin.ru.