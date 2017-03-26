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Логвинец получил 10 суток: Вел себя буйно, бился головой о переднее сиденье
27.03.2017 16:26 — Новости Экономики | Tut.by
В Московском суде прошел суд над бывшим зампредом движения «За свабоду!» Алесем Логвинцом. Его
По словам политика, днем 23 марта он вышел со старшим сыном из дома к машине. Подбежали пять человек (без формы, не представляясь) — начали заталкивать в микроавтобус.
— Іх дзеянні выглядалі як бандыцкія, бо навакольныя людзі крычалі «дапамажыце» і хацелі званіць у міліцыію. Гэта было проста выкраданне, ніякага парадку я не парушаў. Калі і былі нейкія нецэнзурныя словы, то выключна ў галаве адносна гэтых супрацоўнікаў. Той афіцэр, ён не годны такога звання, мяне збіваў - сення будзе сведкам у судзе, — рассказал Алесь Логвинец.
Сначала в суде свидетелем выступил сотрудник ОМОН Максим Ковальчук.
— Около 14.20 был замечен гражданин, который громко выражался нецензурной бранью. Показали удостоверение, он ответил нецензурно. Предложили проследовать в транспорт, там он начал вести себя буйно — биться головой о переднее сидение. После нескольких ударов [другой сотрудник ОМОН] сказал ему успокоиться, он не успокоился. Сказали ему, что будет применена физическая сила, но он продолжал ударяться головой о сиденье. Мы решили применить силу, а конкретно — надеть наручники.
Далее последовал диалог между задержанным Логвинцом и свидетелем.
— Вы памятаеце, што мяне збівалі?
— Вас не избивали.
— Вы памятаеце, як не хацелі прадстаўляцца і называліся Івановым?
— Нет. (…)
— Вы ўсведамляеце, што цяпер хлусіце?
— Нет.
[смех в зале]
— Вы сядзелі на мне.
— Нет.
— Вы зноў хлусіце.
— Нет.
— Вы заціскалі мне кайданкі.
— Нет.
— Вы зноў хлусіце. Не гаварыў ваш начальнік, што цяпер спыніць машыну і паб’е як трэба?
— Нет. (…)
— Вы казалі, што паставіце мяне на калені так, што «упісаешся»?
— Нет.
— Вашы калегі рэагавалі на мае просьбы спыніць збіцце?
— Нет.
Вторым свидетелем по делу выступил командир группы минского ОМОН Александр Тюнис. Логвинец говорит, именно этот человек его избивал.
— Я яму сказаў: «каб былі такія вашы дзеці здаровыя, як вы са мной цяпер па законе абыходзіцеся». Пасля гэтага ён пачаў мяне біць, — сказал перед выступлением свидетеля задержанный.
Позже Алесь Логвинец задал сотруднику пару вопросов.
— Вы памятаеце, як называлі мяне «продажной сволочью»?
— У меня не было никаких оснований вас так называть, — ответил омоновец Тюнис.
— Вы памятаеце, што два разы мяне сюды бiлі? — указал на голову задержанный.
— Если бы я нанес, у вас более значительные повреждения были бы.
Оказалось, что во время досмотра вещей Логвинца — в нарушение закона — омоновец выступал в качестве понятого.
Версию событий Алеся Логвинца подтвердил в суде и его сын, который был тогда с ним.
Судья Виктор Казак вынес свое решение: 10 суток административного ареста.
Судья вышел из зала под скандирование «ганьба!».
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В Московском суде прошел суд над бывшим зампредом движения "За свабоду!" Алесем Логвинцом. Его задержали вместе с сыном 23 марта, как говорит милиция - за ругань. На...
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